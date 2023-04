Vor den Wochen der Wahrheit

Mannheim. Die Fußballer des FC Türkspor Mannheim wittern noch einmal ihre Chance, um im Kampf um Platz zwei in der Landesliga Rhein-Neckar mitzumischen. Das Team von Trainer Serif Gürsoy peilt dafür am Sonntag, 15 Uhr, einen Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten Drittletzten SG Horrenberg an. Danach stehen dann die wohl entscheidenden Partien beim Ligadritten ASC Neuenheim und zu Hause gegen den Zweiten ASV Eppelheim an.

„Wir müssen den Dreier gegen Horrenberg holen – dann haben wir es in der eigenen Hand. Ob wir wirklich eine reelle Chance auf die Aufstiegsspiele haben, wird sich in den nächsten drei Wochen entscheiden“, ist sich Türkspor-Trainer Gürsoy sicher.

Personalprobleme in der Defensive

Zuletzt gingen Türkspor die Innenverteidiger aus. Talha Yazgan und Can Aydingülü haben sich Muskelverletzungen zugezogen und stehen einige Wochen nicht zur Verfügung. Dafür kommt mit dem zuletzt gesperrten Dolunay Cavdaroglu ein Defensivspezialist zurück. „Beim 3:1-Sieg in der vergangenen Woche in Ketsch haben wir es auch ganz gut gelöst“, ist Gürsoy zuversichtlich, dass die Türkspor-Abwehr am Sonntag gegen Horrenberg steht.

Vor dem kommenden Gegner hat der Mannheimer Trainer Respekt: „Die Horrenberger stecken voll im Abstiegskampf, haben nur zwei Punkte Rückstand auf den Viertletzten Ketsch, der auf dem Relegationsrang steht. Einfach wird das nicht für uns.“ Der TSV Amicitia Viernheim empfängt am Sonntag, 15 Uhr, Tabellenführer FC Bammental. bol