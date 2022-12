DJK sieht noch Chancen

Mannheim. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal/Vogelstang haben ihre abschließende Vorrundenpartie in der Verbandsliga in eigener Halle gegen die SG Wiesloch-Heidelberg knapp mit 6:8 verloren. „Das war wieder einmal eine sehr spannende und ausgeglichene Partie, bei der die Wiesloch-Heidelbergerinnen am Ende das Glück auf ihrer Seite hatten“, sagte die Käfertaler Teamsprecherin Heike Czech.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mannheimerinnen Elina Kogane und Sabine Lehr gewannen ihr Doppel, Kapitänin Kerstin Sommer und Heike Czech unterlagen. Die meisten Einzel waren hart umkämpft. Lehr und Sommer gewannen jeweils zwei ihrer Spiele. Kogane steuerte einen Punkt bei. Czech ging leer aus. Die Teamsprecherin der DJK befand letztlich: „Das war zu wenig an diesem Abend, um zwei Punkte mitnehmen zu können.“

Kerstin Sommer spielte stark, unterlag aber mit Käfertal/Vogelstang. © Nix

Dennoch blicken die DJK-Damen auf eine sehr ordentliche Vorrunde. „Wir belegen mit 10:6 Punkten einen guten dritten Tabellenplatz. Da ist für die Rückrunde noch alles offen, die Mannschaften von Platz eins bis fünf liegen ja noch alle eng zusammen“, sagte Czech.

Mehr zum Thema Tischtennis Forchheim überrascht DJK-Damen Mehr erfahren

Die Herren der DJK Käfertal/Vogelstang stehen auf einem Abstiegsrang. Das Team von Mannschaftsführer Dominik Schwarz kassierte in zwei Spielen innerhalb von zwei Tagen zwei Niederlagen. Nach dem 6:9 beim TTC Odenheim II verloren die Mannheimer in eigener Halle gegen den TTV Ettlingen II mit 5:9. In der Begegnung in Odenheim gerieten die Käfertaler mit 1:2 nach den Doppeln und mit 2:6 in Rückstand. Die DJK kämpfte sich auf 6:8 heran. Doch dann verlor Dominik Schwarz sein Spiel gegen Nico Scheuring mit 2:3 – und Odenheim stand als Gewinner fest. Die Punkte für die Käfertaler erzielten das Doppel Marc Adler/Schwarz und Luis Miguel Oliveira Neves, Robert Hackmann (2), Adler und Dirk Recktenwald.

Ein Schlüsselspiel zum Abschluss

Gegen Ettlingen II führten die DJK-Akteure mit 3:2. Doch Ettlingen dominierte mit vier Einzelsiegen das mittlere Paarkreuz und setzte sich durch. Paul Rebsam gewann zwei Einzel, Robert Hackmann ein Spiel für die Mannheimer. In den Doppeln waren Adler/Schwarz und Oliveira Neves/Hackmann erfolgreich. Die Käfertaler bestreiten am Samstag, 14 Uhr, ihr abschließendes Hinrundenspiel zu Hause gegen den Ligavorletzten 1. TTC Ketsch. Ein Schlüsselspiel zum Abschluss der ersten Saisonhälfte.

In der Bezirksklasse Nord trotzte die zweite Mannschaft der DJK Käfertal/Vogelstang im abschließenden Vorrundenspiel zu Hause der Spielgemeinschaft Birkenau/Hemsbach ein 8:8 ab und bleibt mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 8:8 auf Platz fünf.