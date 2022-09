Turngau sagt Jubel-Show ab

Mannheim. Der Turngau in Mannheim feiert in diesem Jahr bekanntermaßen sein 150-jähriges Bestehen, doch das Jubiläum wird nun ohne die für den 15. Oktober vorgesehene Jubiläums-Show in der Mannheimer GBG Halle über die Bühne gehen müssen. Dort hätte im Herbst die Historie des Turnsports in der Region im Mittelpunkt stehen sollen – ein Programmpunkt im Festjahr, der aufgrund der eventuellen Nutzung der GBG Halle als Flüchtlingsunterkunft jetzt ersatzlos gestrichen werden musste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Durch die rund um den Ukraine-Krieg entstandene Situation wurde die GBG Halle zur Flüchtlings-Notunterkunft. Dieser Status wurde inzwischen zwar aufgehoben, die uns vorliegenden Informationen sind jedoch ganz klar in ihrer Aussage: Sollte die Anzahl der Flüchtenden wieder steigen, wird die Halle ohne Rücksicht auf getroffene Vereinbarungen wieder als Notunterkunft genutzt. Dies kann jederzeit der Fall sein“, heißt es in einer Mitteilung des Turngaus, die auch auf die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie im anstehenden Herbst verweist.

„Das ist eine Entscheidung, die wir uns nicht leicht gemacht haben, die vor diesem Gesamthintergrund im Sinne aller in die Jubiläums-Show involvierten Menschen aber jetzt getroffen werden musste und nach unserer festen Überzeugung zu keinem anderen Ergebnis führen konnte“, heißt es in der vom Turngau-Vorstand und dem Organisationsteam für das Jubiläum gezeichneten Mitteilung. Bereits der für den 1. und 2. Oktober terminierte Bundesliga-Wettkampftag der Frauen musste jüngst von der GBG Halle nach Ketsch verlegt werden, weil nicht sichergestellt werden konnte, dass die Mannheimer Halle definitiv zur Verfügung steht.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Neuer Stadtteil Mannheim-Franklin hat jetzt einen Supermarkt Mehr erfahren

Von den jüngsten Entwicklungen nicht betroffen ist die Jubiläums-Matinee am Sonntag in Weinheim (ab 10 Uhr, Stadthalle), wo der Turngau 1872 auch gegründet wurde. Erwartet werden rund 400 geladene Vertreter der 85 angeschlossenen Vereine, Förderer des Turnsports aus Politik und wegweisenden Institutionen. red