Türkspor angriffslustig

Mannheim. Rahmi Can Bas ist nach seinem sechsmonatigen Abenteuer in der Türkei zurück beim Mannheimer Fußball-Landesligisten FC Türkspor. Er hat in seinem ersten Pflichtspiel in dieser Saison für das Team auch gleich getroffen. Beim klaren 5:0-Sieg der Mannschaft von Coach Serif Gürsoy beim SV Treschklingen verwandelte Bas, der in der vergangenen Saison 27 Tore erzielte, einen Foulelfmeter zum 3:0. „Das ist aber noch lange nicht der alte Rahmi, den wir aus der letzten Runde kennen“, betont Türkspor-Coach Gürsoy und macht klar: „Er hat in der Türkei ja nur trainiert, ihm fehlt die Spielpraxis, und er muss auch so noch eine Menge aufholen.“

Gürsoy war zufrieden mit dem ersten Pflichtspiel-Auftritt nach der Winterpause. „Der Platz in Treschklingen war katastrophal, so ein schlechtes Spielfeld habe ich in meiner Karriere noch nicht gesehen. Da mit 5:0 zu gewinnen, ist schon nicht schlecht. Das schafft nicht jede Mannschaft“, sagt Gürsoy.

Heidelberg-Kirchheim kommt

Am Sonntag empfangen die Mannheimer, die in der Liga Fünfter sind und sechs Zähler Rückstand auf das punkt- und torgleiche Spitzenduo FC Bammental und SG Heidelberg-Kirchheim haben, um 15 Uhr den Liga-13. VfB St. Leon. „Die waren immer unangenehm, kampfstark, kompakt. Aktuell kämpfen sie um den Ligaverbleib, das wird nicht einfach“, sagt Gürsoy, betont aber: „Die Teams vor uns spielen gegeneinander. Wir wollen noch einmal vorne angreifen. Wenn wir da mitspielen wollen, sollten wir deshalb am Sonntag zu Hause gewinnen.“

Aufsteiger TSV Amicitia Viernheim könnte Türkspor Schützenhilfe geben. Die Südhessen treffen am Sonntag auswärts um 15 Uhr auf den Tabellendritten FT Kirchheim. bol