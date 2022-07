Tornados sehen Chance bei Nachholspiel in Mainz

Mannheim. Die Mannheim Tornados wollen ihre Ausgangsposition für die in zehn Tagen beginnende Abstiegsrunde in der Baseball-Bundesliga Süd verbessern. In einem Nachholspiel trifft der Tabellendrittletzte am Freitag um 19 Uhr auswärts auf die Mainz Athletics. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft von Spielertrainer Juan Martin den Vorsprung auf die Kellerkinder Ulm Falcons und Tübingen Hawks ausbauen. Die Tornados nehmen ihre Bilanz in die Abstiegsrunde mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mainz ist ein starkes Team, aber wir rechnen uns etwas aus“, sagt Juan Martin. Die Mannheimer gingen in den bisherigen drei Begegnungen gegen die Rheinhessen aber stets leer aus. Am 18. Mai verloren sie – damals noch unter Trainer Alex Szalay – bei den Athletics nur knapp mit 7:9. Ende Juni hatte dann Martin die Verantwortung, als die Mannheimer zu Hause das erste Spiel klar mit 2:13 abgaben, in der zweiten Begegnung nach drei Innings schon mit 10:0 in Führung lagen, dann aber doch noch mit 10:13 verloren. Für Mainz geht es am Freitagabend vor heimischer Kulisse noch um einiges. Die Athletics benötigen einen Sieg, um die Chance auf das Play-off-Viertelfinale zu wahren.

In der Abstiegsrunde, die am 16./17. Juli, beginnt, werden die Tornados aller Voraussicht nach zunächst im heimischen Roberto-Clemente-Field gegen die Ulm Falcons zwei Begegnungen bestreiten. bol