Startschuss für Maimarkt-Reitturnier

Mannheim. Das Besondere am Maimarkt-Reitturnier ist die Mischung aus Weltklasse- und Amateursport, der auf den Spuren der Profis wandelt. Erstmals stehen bei der an diesem Samstag beginnenden 58. Mannheimer Pferdewoche Reiterinnen und Reiter aus Europa im Mittelpunkt, die dem internationalen Verband AJA (International Association of Jumping Riding Ambassadors) angehören – und damit gewissermaßen der Meisterklasse im Reitsport. Die Frauen starten in der Altersklasse Ü 45, die Männer in der Ü 49. Mannheim ist die zweite Etappe der zehnteiligen Ambassador-Tour, die durch acht europäische Länder führt und auf renommierten Plätzen ausgetragen wird.

In den 15 internationalen Prüfungen geht es vom 29. April bis 1. Mai um Siege, aber auch um Punkte für die Jahreswertungen des Challenge-, des Europa- und des Ambassador-Cups der Nationen sowie für die Qualifikation für verschiedene Finals. Auf dem Programm stehen eine Small, eine Medium und eine Large Tour. Abwechslung bieten Prüfungen nach Fehler und Zeit – mit und ohne Stechen, ein Teamwettbewerb, ein Zwei-Phasen-Springen, dazu Punktespringen mit Joker, in denen jedes Hindernis je nach Schwierigkeitsgrad mit Punkten belegt wird. Die täglich fünf bis sechs Wettbewerbe finden ab 9 Uhr auf dem großen Turnierplatz im MVV-Stadion statt. sd

