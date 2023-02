SG festigt Platz vier

Mannheim. Die Basketballer der SG Mannheim haben einen weiteren Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Peter Eberhardt gewann beim SV Tübingen mit 78:72 (33:42). Die Mannheimer hatten ein starkes Schlussviertel und festigten mit dem Erfolg Platz vier in der Tabelle.

„Das war ein schwieriges Spiel, Stuttgart hat viel Tempo gemacht. Stark, wie meine Mannschaft es geschafft hat, den Neun-Punkte-Rückstand aufzuholen“, sagte der Mannheimer Coach Peter Eberhardt.

Die SG lag gegen die Tübinger nach den ersten zehn Minuten mit 17:16 in Front. „Mitte des zweiten Viertels sind wir teilweise arg unter die Räder gekommen. Bakary Dibba und Rouven Hänig haben in der ersten Hälfte einfach zu viele Punkte gemacht. Die haben wir dann erst im zweiten Durchgang besser in den Griff bekommen“, betonte Eberhardt. Die Tübinger zogen bis zur Pause auf 42:33 weg und lagen auch nach dem dritten Abschnitt noch knapp mit 56:53 vorne.

Am Sonntag gegen den Primus

„Wir haben dann vor allem im Schlussviertel bei der Intensität der Verteidigung noch einmal richtig zugelegt“, sagte Eberhardt. Die SG ging anfangs des vierten Durchgangs mit neun Punkten in Führung. Tübingen kam noch einmal auf sechs Zähler heran, doch Tobias Faller und Joris Bestert trafen wichtige Freiwürfe und machten damit den Sieg perfekt. „Nun sind wir heiß auf das Heimspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Saarlouis Sunkings. Wir wollen für eine Überraschung sorgen“, machte Eberhardt klar.

SG: Kuhn (17), Kuppe (16), Kalocai (11), Faller (11), Medo (6), Hartinger (8), Bestert (6), Wiegland (3), Klaehn, Almenäs, Scheffels. bol