Schäfer läuft dem Feld davon

Mannheim. . In diesem Jahr gibt es keinen Dämmermarathon in Mannheim, doch abgesehen von der Langdistanz muss die Szene in der Quadratestadt auf Betätigungsmöglichkeiten nicht verzichten. Auch die 26. Auflage des Mannheimer Brückenlaufs hatte deshalb den entsprechenden Zulauf. 259 Frauen und Männer trotzten dem etwas ungemütlichen Wetter und gingen die Zehn-Kilometer-Strecke an.

Schnellster Läufer im Feld war Frederik Schäfer. Der 24-Jährige, der in der Vergangenheit auch bei der MTG Mannheim im Triathlon-Team stand, startete für den LAC Freiburg und kam in der guten Zeit von 33:16 Minuten an Start und Ziel am Kunstrasenplatz des PSV Mannheim im Pfeifferswörth an. „Die Strecke entlang dem Neckar hat schon etwas. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht, hier zu laufen“, sagte Schäfer. Der eigentliche Langstreckenspezialist hatte erst sechs Tage zuvor den Halbmarathon in Freiburg absolviert, wollte den traditionellen Mannheimer Brückenlauf aber unbedingt mitnehmen.

Nur zehn Läuferinnen am Start

Die Teilnehmer überquerten auf ihrer Runde die Kurpfalz- und die Riedbahn-Brücke. Der Viernheimer Triathlet Steffen Kundel hatte dabei immer wieder Sichtkontakt zu Schäfer, musste sich aber letztlich mit Rang zwei begnügen. Der 34-Jährige beendete den 10-Kilometer-Rundkurs in 34:01 Minuten. Platz drei belegte der Pfälzer Christopher Wassert (TV Forst Triathlon, 35:29 min.)

Bei den Frauen gingen diesmal nur zehn Läuferinnen an den Start. Die 56-jährige Katja Potthoff vom TV Mannheim-Rheinau (43:20 min) siegte dabei ganz knapp mit nur drei Sekunden Vorsprung vor der 15 Jahre jüngeren Kristina Bühler (Soprema Team TSV Mannheim/43:23). Dritte wurde Sarah Schönbrodt von der TSG Heidelberg (44:35).

Zugleich wurden die Polizeimeisterschaften ausgetragen. Sandra Ripper (45:49/PP Südhessen) und Harald Brock (52:09/Polizeipräsidium Rheinpfalz) durften jubeln. bol