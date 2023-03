Nagel hofft auf freie Bahn

Leutershausen. Derby-Zeit in der Heinrich-Beck-Halle: Handball-Drittligist SG Leutershausen empfängt am Samstag (19.30 Uhr) die HG Oftersheim/Schwetzingen. Dabei könnte es zu einer Besonderheit kommen. Denn wenn die benachbarten Teams aufeinandertreffen, ist es möglich, dass Marc Nagel noch im Auto sitzt. Der SGL-Trainer muss am Samstag nach Dortmund zu einer A-Trainer-Prüfung, für ihn würden Liviu Ianos und Mark Wetzel an der Seitenlinie übernehmen. „Je nachdem, wie Marc in Dortmund loskommt, kann das schon passieren”, erklärt Wetzel den Sonderfall.

Auf freie Bahn hofft auch die Mannschaft. Nach der bitteren Niederlage in Kornwestheim sind die vorderen Plätze nur noch mit Schützenhilfe erreichbar. Mit Oftersheim kommt zudem eine Mannschaft, die mitten im Abstiegskampf steckt.

Hinspiel lange umkämpft

„Das Hinspiel war ein knappes Ding. Die HG hatte kurz vor Schluss die Chance auf den Ausgleich“, erinnert sich Wetzel. Stattdessen zog die SGL wieder weg und gewann 25:22. Leichter wird das Rückspiel nicht, zumal mit Florian Burmeister eine tragende Säule der Oftersheimer „im Moment überdurchschnittlich performt”, wie Wetzel erklärt: „Er ist individuell extrem stark und für mich einer der besten Spieler der Liga.”

Doch wie immer gilt: Die SGL muss erst einmal auf sich schauen. Klasse hat das Team, der Kader ist weitestgehend an Bord. Jonathan Scholz wird nicht spielen können, hinter Kevin Bitz steht ein Fragezeichen und Arne Ruf war die Woche über erkältet – der Rest, mit Ausnahme des Langzeitverletzten Lars Röller, ist mit von der Partie. red