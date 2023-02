SGL fehlen die Körner

Kornwestheim. Mit einem kleinen Kader und kaum Wechselmöglichkeiten im Rückraum reiste Handball-Drittligist SG Leutershausen zum Tabellenzweiten nach Kornwestheim und unterlag mit 27:29 (14:11). „Wir sind echt gut in die Partie gekommen und haben ein super Spiel gemacht“, sagte Mark Wetzel. Der Sportliche Leiter der SGL lobte die Mannschaft besonders für die erste Halbzeit, die komplett in den Händen der „Heisemer“ lag. Beim Seitenwechsel stand es 14:11 für die SGL, und auch nach dem Wiederanpfiff sah es zunächst gut aus. Yessine Meddeb erhöhte auf 15:11, bevor Kornwestheim langsam aufdrehte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Kornwestheim wäre nicht Kornwestheim, wenn sie in so einem Spiel nicht zurückkommen. Sie haben alles in die Waagschale geworfen“, meinte Wetzel. Tor für Tor holten die Gastgeber auf und bei der SGL machte sich der kleine Kader an diesem Spieltag bemerkbar. „Da haben am Ende vielleicht auch die Körner gefehlt“, so Wetzel. Mit ein, zwei leichten Abspielfehlern in den letzten Spielminuten kam Kornwestheim endgültig heran und glich erstmals wieder aus – 25:25 (53.).

Zweieinhalb Minuten vor Abpfiff geriet Leutershausen sogar in Rückstand und konnte diesen auch nicht mehr aufholen. „Das ist sehr schade. Es waren am Ende einige individuelle Fehler, die uns um den Lohn gebracht haben”, sagte Wetzel. Mit der 27:29-Niederlage ist auch das Thema „Aufstiegsrunde” wohl vorerst vom Tisch.

Mehr zum Thema Handball Lust auf Revanche Mehr erfahren

SGL: Hübe, Ullrich – Meddeb (7), Götz (5), Scholz (4), Ulrich (3), Haller (3), Pauli (2/1), Bauer (1), Schreiber (1), Schmitt (1), Bitz, Menges. red