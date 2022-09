MFC schwächt sich mit Platzverweis

Mannheim. Rheinau kann mit dem 2:2-Remis beim VfR Mannheim II gut leben und bleibt Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

MFC Lindenhof – Brühl II 3:3 (1:1)

In einem von vielen Nickligkeiten geprägten Kampfspiel trennten sich der MFC Lindenhof und der FV Brühl II leistungsgerecht unentschieden. In der ersten Hälfte neutralisierten sich die Teams. Anfangs der zweiten Halbzeit ging der MFC nicht unverdient in Front, aber Brühl glich mit dem vierten Kopfballtreffer der Partie aus. Nach der erneuten Führung schien Lindenhof der Sieg sicher, doch nach Rot für Vlaho warf Brühl in Überzahl alles nach vorn und glich nicht unverdient aus.

FK Srbija – Wallstadt 1:1 (1:1)

Das Ergebnis zwischen dem Landesliga-Absteiger und der SpVgg geht in Ordnung, denn das Spiel war ausgeglichen. In der ersten Hälfte nutzen beide Teams eine Chance, in der heißen Schlussphase hatten beide den Siegtreffer auf dem Fuß.

Friedrichsf. – Plankst. 3:1 (1:1)

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga Wallstadt endlich effektiver Mehr erfahren

Die Partie benötigte keine Warmlaufzeit. Beide Teams boten den zahlreichen Zuschauern ein Spiel ohne Atempausen, das allerdings mit zunehmender Dauer hektischer und ruppiger wurde. Die Friedrichsfelder Germanen zeigten mehr Torwillen, am Ende spielte ihnen aber auch ein Platzverweis für die TSG Eintracht Plankstadt in die Karten.

Hockenh. – Leutershaus. 4:2 (1:1)

Die ersten Minuten gehörten dem FV Leutershausen, danach kam der FV Hockenheim besser ins Spiel und zu Chancen. Nach dem Wechsel erwischte der FVH den besseren Start und erhöhte auf 4:1. Mit dem Schlusspfiff verkürzte der FVL.

VfR Ma. II – Rheinau 2:2 (1:0)

In der ersten Hälfte der umkämpften aber fairen Partie bot der VfR seine bisher beste Saisonleistung, ging selbst in Führung und ließ nicht viel zu. Nach der Pause machte Rot-Weiß Rheinau dann viel Druck, bestimmte das Spiel, war aber nicht zwingend. Mit einem sensationellen Schuss aus 50 Metern traf Setola für den VfR zum 2:0, bevor Rheinaus Dennis Geißelmann mit ebenso sehenswerten Fernschüssen noch ausglich. Der Punkt für den VfR war auf jeden Fall verdient.

Hochst. Türk. – Sandh. 2:0 (0:0)

Dank des ersten Saisonerfolgs gab der FC Hochstätt Türkspor die Rote Laterne an Leutershausen weiter. Der SKV Sandhofen war ab der 65. Minute durch Gelb-Rot dezimiert.

Neckarau – Lützels. 3:2 (1:2)

Über 90 Minuten war der TSV Neckarau besser, gewann auch verdient, hätte aber bei besserer Chancenverwertung mehr Tore schießen können. Die TSG Lützelsachsen spielte effektiver und machte aus vier Möglichkeiten zwei Treffer.

Gartenstadt – Oftersh. 5:2 (1:1)

Der so schlecht in die Saison gestartete VfB Gartenstadt holte zwar den ersehnten zweiten Sieg, gewann aber um zwei Tore zu hoch gegen eine bis zum Ende aufopferungsvoll kämpfende SG Oftersheim.