Wallstadt endlich effektiver

Mannheim. Am siebten Spieltag der Fußball-Kreisliga haben die Rot-Weißen aus Rheinau mit einem 9:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Hochstätt Türkspor ihre weiße Weste und ihren Spitzenplatz verteidigt. Sie führen mit 21 Zählern. Aufsteiger FV Brühl II sorgt weiter für Furore und ist nach dem 2:1-Erfolg gegen den VfR Mannheim II Tabellenzweiter (16). Wallstadt (15) liegt vor dem punktgleichen MFC Lindenhof auf Rang drei.

Wallstadt – Friedrichsf. 4:2 (1:0)

„Das war ein unschönes und ruppiges Spiel mit dem besseren Ausgang für uns. Aber endlich haben wir unsere Chancen genutzt“, beschrieb Peter Heckmann vom Spielausschuss der SpVgg Wallstadt die Partie gegen den FC Germania Friedrichsfeld. Nach der 1:0-Pausenführung zog Wallstadt eiskalt auf 4:0 davon. Doch die Germanen, die zeitweise besser waren und bis zum Schluss kämpften, kamen noch auf 4:2 heran. „Wenn sie das 4:3 gemacht hätten, wäre es noch einmal eng geworden“, sagte Heckmann.

FV Brühl II – VfR Ma. II 2:1 (1:0)

Ein hartes Stück Arbeit war nötig, doch am Ende behielt der Tabellenzweite den Dreier in Brühl. In der ersten Hälfte hatten nach einer vergebenen Großchance des VfR Mannheim und dem 1:0 für den FVB beide Torhüter Gelegenheit, sich mehrfach auszuzeichnen. Nach dem Wechsel und dem Anschluss zum 2:1 drängte der VfR Mannheim auf den Ausgleich. Doch die FVB-Defensive hielt stand.

Oftersheim – Ilvesheim 1:3 (1:0)

„Schlechtes Zweikampfverhalten, wenig Ballbesitz, insgesamt eine desolate Leistung.“ Daniel Katsch, der Trainer der SG Oftersheim, sah nichts Positives im Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben uns dem Schicksal ergeben, die SpVgg hätte deutlich höher gewinnen können.“

Lützels. – Gartenstadt 2:1 (2:0)

In der ersten Halbzeit hatten zwar beide Teams Chancen, doch nur die TSG Lützelsachsen verwertete ihre auch. Nach dem Wechsel waren die Platzherren gedanklich noch in der Kabine, als der VfB Gartenstadt verkürzte. Doch der Erfolg des Aufsteigers von der Bergstraße geht in Ordnung. Gegen Ende gab es noch einen Platzverweis für die TSG, zwei für den VfB, der einfach nicht in Schwung kommt.

Sandhofen – Neckarau 1:2 (0:0)

Die Niederlage war vermeidbar, aber der SKV Sandhofen vergab zu viele Torchancen leichtfertig. Im Gegensatz zum TSV Neckarau, der seine Möglichkeiten konsequent nutzte und nicht unverdient siegte.

Rheinau – Hochst. Türk. 9:0 (3:0)

In einer fairen aber einseitigen Partie hatte der SC Rot-Weiß Rheinau von Beginn an mehr Spielanteile, die Tore fielen zwangsläufig und der Sieg war hochverdient. Der FC Hochstätt Türkspor hatte keine einzige Torchance.

Leutershaus. – Lindenhof 1:2 (0:2)

In der relativ ausgeglichenen ersten Hälfte hatte der MFC Lindenhof die besseren Chancen und führte zurecht. Doch nach der Pause war der FV Leutershausen am Drücker und hätte sich einen Punkt verdient.

Plankstadt – Hockenh. 3:1 (2:1)

Bereits am Freitag holte die TSG Einracht Plankstadt den dritten Saisonerfolg. Der FV Hockenheim kassierte die vierte Niederlage und liegt auf einem Abstiegsplatz.