Gedämpfte Erwartungen

Mannheim. Der erste Wettkampftag in der 1. Bundesliga vor einem Monat verlief überraschend positiv für die Turnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum. Das von Alina Korrmann und Narina Kirakosjan betreute sehr junge Quartett mit Janoah Müller (15 Jahre), Silja Stöhr, Julia Goldbeck und Camilla Eberle (alle 14 J.) wurde Fünfter – obwohl alle einen kompletten Vierkampf absolvieren mussten. Zwar stehen den Trainerinnen am zweiten Wettkampftag am Samstag in Buchholz sechs Mädels zur Verfügung, aber die angeschlagenen Müller (Rücken) und Goldbeck (Schienbein) können nur am Barren eingesetzt werden.

Die noch jüngeren Amelie Hering und Line Mayer gehen erstmals den Start und müssen an drei Geräte, Stöhr und Eberle werden viermal gefordert. „Die Voraussetzungen sind nicht optimal, wir haben auch keine konkreten Erwartungen und hoffen nur, dass alle durchkommen,“ sagt Korrmann. sd