Furiose Schlussphase

Hamburg. Der Auftakt in die neue Feldhockey-Bundesligasaison ist den Damen des Mannheimer HC mit einem 5:1 (0:0)-Sieg beim Großflottbeker THGC gelungen. „Flottbek hat das teilweise richtig gut gemacht und wir hatten Probleme, ins Spiel hineinzufinden. Für uns war das Tor zum 1:1 der Dosenöffner, dann lief in den letzten zehn Minuten ziemlich viel für uns“, freute sich MHC-Trainer Nicklas Benecke. Jette Fleschütz hatte den GTHGC mit 1:0 (33.) in Führung gebracht, doch im Schlussviertel drehten Charlotte Gerstenhöfer (50./ Strafecke), Stine Kurz (53./ Strafecke), Aina Kresken (54.) und Lucina von der Heyde (56. und 59./Siebenmeter) mit fünf Toren das Spiel.

Gleich zwei Partien in der Hansestadt hatten die Damen des TSV Mannheim Hockey zum Bundesligastart zu bestreiten. Am Sonntag unterlagen die Schwarz-Weiß-Roten beim Club an der Alster mit 1:4 (0:2). Lydia Bechthold-Haase erzielte per Strafecke (60.) das erste Saisontor für den TSVMH.

24 Stunden zuvor hatte der Aufsteiger aus Mannheim 0:3 (0:2) beim UHC Hamburg verloren. „Für uns standen acht Erstligadebütantinnen auf dem Platz. Im dritten Viertel hatten wir einige gute Angriffe und verpassten es, da zurück ins Spiel zu kommen“, sagte TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller nach dem 0:3 am Samstag. Cassandra Dick (5.), Sofie Stomps (20./ SE) und Alia Jaques trafen für den UHC. a nd