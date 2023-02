Beste Leistung reicht nicht

Mannheim. Nach dem letzten Spieltag der Faustball-Bundesliga steht fest: Der TV Käfertal hat den Sieg in der Südstaffel knapp verpasst und reist als Tabellendritter zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft nach Gärtringen. Die Mannheimer unterlagen in einem Krimi dem zuvor punktgleichen TSV Pfungstadt nach einer 4:1-Satzführung noch mit 4:5. Platz eins in der Südstaffel ging an den TV Vaihingen/Enz, der von der Heimniederlage des TVK profitierte. Bei der DM-Endrunde stehen sich Käfertal und Vaihingen/Enz dann erneut gegenüber. Zudem trifft der TVK in seiner Dreiergruppe auf den TSV Hagen, der sich Rang zwei in der Nordstaffel erkämpft hat.

Im Topspiel gegen Pfungstadt zeigten die Käfertaler ihre bis dato beste Leistung der Hallensaison und hatten im achten Satz sogar zwei Matchbälle, die sie jedoch nicht verwerteten. Konkurrent Pfungstadt gewann den Durchgang noch mit 13:11. Im entscheidenden letzten Satz ließen bei der Mannschaft von Trainer Leo Goth dann die Kräfte etwas nach und der TSV siegte deutlich mit 11:5. Dennoch war es eine Leistung, die dem TVK Selbstvertrauen für die Endrunde geben dürfte.

Die Einnahmen und Spenden des Spieltags gab der TV Käfertal an die Erdbeben-Opfer weiter. jab