Angert nicht zufrieden

Gran Canaria. Profi-Triathlet Florian Angert hat bei der Challenge Gran Canaria den zwölften Platz belegt. Der Weinheimer kam nach 3:38,46 Stunden ins Ziel und blieb bei seinem Start in die Saison auch hinter seinen eigenen Erwartungen zurück.

„Ich hatte einen durchschnittlichen Tag und war einfach nicht gut genug um vorne mitzumischen“, sagte der 31-Jährige nach dem Rennen über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen/ 90 Kilometer Radfahren/ 21,1 Kilometer Laufen). Auf der Kanareninsel siegte der Franzose Sam Laidlow (3:40,27 Stunden), der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange wurde Fünfter. Bei den Frauen siegte Anne Haug.

Nächster Start am 12. Mai

Die nächste Chance, es besser zu machen bietet sich Angert bereits am 6. Mai. Dann geht der Triathlet bei den European Open der PTO-Tour an den Start. Danach wird der in Schwaigern lebende Angert bei der Europameisterschaft in Hamburg (4. Juni) versuchen, sich gegen die Konkurrenz um Jan Frodeno zu behaupten und sich seinen Startplatz für die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza zu sichern. jab