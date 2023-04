Angert vor Neustart

Gran Canaria. Nach langer Vorbereitungsphase startet Profi-Triathlet Florian Angert am Samstag bei der Challenge Gran Canaria in die Saison. Dort bestreitet der Weinheimer ein Rennen auf der Mitteldistanz.

Für Angert stellt das Rennen einen kleinen Neubeginn dar. Nach sechs Jahren Zusammenarbeit mit Philipp Seipp und dem gemeinsamen Aufstieg in die Weltspitze wechselte der 31-Jährige Ende 2022 seinen Trainer und arbeitet inzwischen mit Utz Brenner zusammen. Ob die neue Zusammenarbeit schon erste Früchte trägt, zeigt sich nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und dem abschließenden Halbmarathon. Auf Gran Canaria tritt Angert unter anderem gegen den zweimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange an.

Im Frühjahr brachte sich Angert in Trainingslagern auf Lanzarote und in Girona in Form. Einen weiteren Wettkampf bestreitet er am 6. Mai auf Ibiza bei den European Open. Danach wird Angert seinen Fokus auf eine erneute WM-Qualifikation legen. Bei den beiden WM-Teilnahmen auf der Langdistanz im vergangenen Jahr hatte er Platz fünf und zwölf belegt. jab