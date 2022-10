Viele Faktoren sprechen für Friedrichsfeld

Mannheim. Respekt ja, aber kein Tiefstapeln und schon gar keine Angst: Bei den Handballern des TV Friedrichsfeld redet man den kommenden Gegner erst gar nicht stark. Die Zielsetzung im Badenliga-Auswärtsspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen die SG Leutershausen II ist klar: Zwei Punkte sollen eingefahren werden. „Alles andere wäre enttäuschend“, stellt TVF-Sprecher Florian Kuhn vor der Partie beim punktlosen Schlusslicht klar, und auch Trainer Markus Gutsche erwartet einen Auswärtserfolg: „Es muss unser Anspruch sein, dort zu gewinnen. Unterschätzen dürfen wir Leutershausen dennoch nicht“, sagt der Coach.

In den Trainingseinheiten unter der Woche tat Gutsche sein Möglichstes, damit sein Team die zuletzt personell gebeutelte SGL nicht auf die leichte Schulter nimmt. Schließlich wird eine solide Leistung benötigt – aber das sollte auch reichen.

Mehr Varianten mit Engelhardt

„Wir sind momentan gut drauf und können auch auswärts bestehen“, unterstreicht Kuhn und zählt die Vorteile seiner Friedrichsfelder auf: „Unsere Jungs sind erfahrener, haben mehr Power – und wir sind nahezu komplett“, meint er im Vergleich zur SGL-Reserve, die vor zwei Wochen sogar ihr Spiel gegen Dossenheim wegen Personalmangels absagen musste. „Und wir fahren mit viel Selbstvertrauen an die Bergstraße“, schiebt Kuhn nach.

Schließlich hat Friedrichsfeld in seinen drei Partien überzeugt – selbst bei der 30:32-Niederlage beim Titelanwärter Birkenau, der am vergangenen Wochenende in einem absolut wilden Spiel in Leutershausen mit 49:32 gewann. Dabei lief für die SGL erneut ein Sammelsurium aus etatmäßigen Zweitmannschaftsspielern, Akteuren aus der Dritten und A-Jugendliche auf. Aber immerhin hatte Trainer Roger Grössl 13 Spieler beisammen, was für eine Entspannung der personellen Lage spricht. Kuhn stellt nicht zuletzt auch deshalb klar: „Wichtig ist, dass wir das Spiel in der Heinrich-Beck-Halle ernst nehmen.“

Beim TVF rückt am Sonntag Johann Engelhardt nach seiner Krankheit wieder in den Kader. Damit hat Gutsche zwei Linkshänder zur Verfügung und kann auch wieder die taktische Variante mit Tobias Seel im rechten Rückraum und Engelhardt auf Rechtsaußen ziehen. Fehlen wird einzig noch Simon Hütten, der sich vor einer Woche den Daumen angebrochen hat.

Spielfrei sind an diesem Wochenende die SG Heddesheim und der TSV Amicitia Viernheim.