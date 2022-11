TVL schaut nur auf sich

Lampertheim. Jetzt gilt´s wieder für den TV Lampertheim: Im Auswärtsspiel beim TSV Pfungstadt II am Sonntag (15.30 Uhr) muss ein Sieg her, um das Punktekonto von aktuell 9:11 Zählern wieder auszugleichen. Gleichzeitig würde der TVL damit zu den Gästen, die derzeit Sechster in der Handball-Bezirksliga A sind, aufschließen.

„Wir haben am vergangenen Wochenende gegen den Meisterschaftsfavoriten Bieberau-Modau über weite Strecken eine richtig gute Leistung geboten. Das brauchen wir aber in der gleichen Intensität auch jetzt wieder gegen Pfungstadt“, sagt Achim Schmied. Der TVL-Trainer fordert dabei die gleiche Einstellung wie zuletzt bei der um ein paar Tore zu hoch ausgefallenen 26:32-Niederlage gegen den Titelanwärter.

Besonders die Defensive gefiel Schmied gut. „Und genauso müssen wir das jetzt auch wieder gegen Pfungstadt spielen“, so der Coach, der auf eine intensive Vorbereitung explizit auf diesen Gegner verzichtet hat. „Wir müssen uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren. Wenn wir das spielen, was wir können, dann gewinnen wir“, ist er überzeugt.

Allerdings hat der TVL einige angeschlagene Spieler. So droht Niklas Karb mit seiner Knieverletzung auszufallen. Gegen Bieberau war er noch für Kurzeinsätze dabei, setzte aber nun in der Woche im Training aus. Ob er spielen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Ebenfalls nicht trainieren konnte Robin Kettler wegen Rückenbeschwerden. „Hinter seinem Einsatz sehe ich ein großes Fragezeichen“, so Schmied. Würde Kettler ausfallen, wäre das gerade für die Defensive der Spargelstädter ein Rückschlag, zeigte er doch zuletzt besonders in der Abwehr starke Leistungen. Ob Routinier Matthias Zielonka wieder in die Bresche springt, ist ebenfalls noch unsicher. Doch für den TVL-Trainer gilt das alles nicht als Ausrede: „Ich bleibe dabei: Wir haben einen guten Kader und unser Ziel ist es, die Punkte gegen Pfungstadt zu holen.“ me