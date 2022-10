Starke Abwehr

Biblis. Die Pflichtaufgabe beim Bezirksoberligaabsteiger SKV Mörfelden hat die TG Biblis mit Bravour gemeistert. Obwohl TGB-Trainer Sascha Schnöller eine Vielzahl verletzungsbedingter Ausfälle zu beklagen hatte, gelang ein ungefährdeter 30:25-Sieg in der A-Liga. „Wir brauchten zehn Minuten, um uns auf den Gegner einzustellen“, beschrieb Schnöller die Anfangsphase, in der die Gäste mit 4:6 ins Hintertreffen gerieten.

In dieser Phase versuchte Mörfelden immer wieder den Kreisläufer anzuspielen, im Angriff spielte die TGB teilweise noch zu hektisch. Ein 7:0-Lauf wegen guter Abwehrarbeit und konzentrierten Angriffen sorgte für die Wende. Über 6:11 setzte sich Biblis zur Pause auf 10:16 ab. In der zweiten Halbzeit kam Mörfelden wegen einer schlechten Chancenverwertung der Gäste noch mal bis 19:21 und 20:22 auf zwei Tore heran. Nach einer Auszeit, in der sich die TGB nochmals sammelte, gelang es den Vorsprung auf 20:26 binnen drei Minuten auszubauen. Die Vorentscheidung, im weiteren Spielverlauf ließen die Gäste nichts mehr anbrennen.

Schnöllers Fazit fiel weitestgehend positiv aus. „In der ersten Halbzeit war es in der Abwehr ein sehr gutes Spiel von uns, Torwart Florian Kluwig hielt wieder sehr gut, aber wir haben wieder zu viele Chancen liegenlassen“, so der Coach. TGB-Torschützen: Reis 7, Felix Schmitzer 9/1, Winkler 9/1, Waschitzka 2, Lars Dotzauer 2, Helfrich 1. fh