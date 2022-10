Gegner auf Augenhöhe

Biblis. Nach dem Kantersieg bei der SG Egelsbach II sind die Handballer der TG Biblis erneut auswärts gefordert. Es geht zum Bezirksoberligaabsteiger SKV Mörfelden. Die Gastgeber, die in der Vorsaison keinen einzigen Zähler verbuchen konnten, befinden sich mit 6:6 Zählern im Tabellenmittelfeld und damit auf Augenhöhe mit den Biblisern, die zwei ihrer gerade vier ausgetragenen Partien gewannen.

TGB-Trainer Sascha Schnöller hat den Gegner beobachtet, ist vor allem vom direkten Gegenstoßspiel der Mörfelder beeindruckt. „Außerdem verfügen sie über einen sehr schnellen und technisch guten Rechtsaußen, auf den es aufzupassen gilt“, so der Coach, der liebend gerne zwei Punkte aus Mörfelden mit ins Ried bringen möchte. Damit das auch gelingt, muss trotz des deutlichen Endergebnisses in Egelsbach eine Leistungssteigerung her.

Von seiner Abwehr erwartet Schnöller weitaus mehr Präsenz und auch in der Chancenverwertung sieht er gehöriges Steigerungspotenzial. „Beim letzten Spiel ließen wir sicher sechs Hundertprozentige liegen, das kann sich auch mal rächen“, warnt der Trainer vor allzu viel Fahrlässigkeit im Umgang mit klaren Möglichkeiten: „Zudem müssen wir schnell umschalten.“ fh