Lolas melden sich zurück

Lampertheim. Am vorletzten Spieltag der Bezirksoberliga, nach zuvor zehn Niederlagen in Folge, haben sich die Handballerinnen der FSG Lola zurückgemeldet. Und wie! Die Lolas bezwangen den seitherigen Spitzenreiter HC VfL Heppenheim mit 23:21 (9:9) und können damit wieder auf den Ligaverbleib hoffen.

Dadurch, dass die bis dato punktgleiche HSG Langen gegen Walldorf verloren hat, geht die FSG mit zwei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag am kommenden Wochenende. Holt das Team von Trainer Gerd Mischler am Samstag beim SV Erbach mindestens einen Punkt, ist der Ligaverbleib sicher. Verliert die FSG bei den heimstarken Erbacherinnen, dann geht das Zittern in die Verlängerung und der Blick zum Spiel Langens am Sonntag in Heppenheim. Wenn Langen nicht gewinnt, darf man bei der Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch auch auf eine weitere Saison in der Bezirksoberliga anstoßen.

Großer Wille am Ende

„Die Spielerinnen haben heute gezeigt, was sie können“, freute sich Mischler, gab aber auch zu: „Man hat gemerkt, dass wir endlich mal wieder nahezu komplett waren. Wir hatten heute die Stabilität im Spiel, die uns in den letzten Wochen gefehlt hat.“ In einer völlig offenen Partie wechselte die Führung mehrfach, beim 17:17 (50.) und 20:20 (57.) markierten die Lolas jeweils den Ausgleich, nachdem Heppenheim in der zweiten Hälfte meist knapp vorlegte. Und dann hatte die FSG den längerem Atem und den ganz großen Willen in den Schlussminuten, machten aus dem 21:21 einen 23:21-Erfolg.

FSG-Tore: Katrin Grieser (8/3), Vanessa Ehret (6), Nadine Gärtner, Selina Bornschein (je 3), Marie Hafner (2), Ronja Schmidt (1). me