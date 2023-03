FSG Lola geht die Kraft aus

Lampertheim. Bei den Handballerinnen der FSG Lola ist nach wie vor der Wurm drin. Das 26:28 (12:13) am Sonntagabend gegen die HSG Bieberau-Modau war die achte Niederlage in Folge für die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim. Trainer Gerd Mischler konnte seinem Team aber keinen Vorwurf machen: „Die Spielerinnen haben alles gegeben, toll gekämpft, aber am Ende fehlte einfach die Kraft“, meinte er mit Blick auf die gerade einmal sieben Feldspielerinnen in seinem Kader. „Wir haben zu viele Ausfälle. Viele Leistungsträgerinnen sind verletzt oder krank, was sich insbesondere im Rückraum bemerkbar macht“, erklärte Mischler.

Immerhin: Das Spiel gegen den Tabellenfünften aus Bieberau war für den erfahrenen Übungsleiter der beste Auftritt, seit er im Januar das Traineramt bei den Lolas übernommen hat. „Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir aus den verbleibenden vier Spielen noch Punkte holen können. Zwei Siege würde ich gerne noch feiern“, sagte Mischler.

Einstellung stimmt

Die Lolas erwischten einen guten Start, führten 5:4 (12.), gerieten dann aber mit 6:9 (22.) ins Hintertreffen. Doch noch vor der Pause egalisierte die FSG erneut (12:12) und nahm sich in der Kabine viel vor. „Leider lief es nach dem Seitenwechsel nicht gut“, musste Mischler einen 13:16-Rückstand notieren. Als die Gastgeberinnen mit 17:22 (40.) hinten lagen, schien die Partie fast entschieden. Doch mit großer Moral kamen die Lolas wieder zurück, glichen zum 22:22 aus und blieben bis zum 25:25 (52.) auf Augenhöhe.

In der Schlussphase waren die FSG-Spielerinnen stehend k.o., und Bieberau-Modau setzte sich entscheidend auf 28:25 (59.) ab. Damit treten die Lolas auf dem drittletzten Tabellenplatz auf der Stelle. Das Positive ist, dass Schlusslicht HSG Langen, das vier Punkte weniger auf dem Konto hat und in zwei Wochen Gegner der FSG ist, auch nicht gewinnt. „Die Klasse wollen und werden wir auf alle Fälle halten“, gibt sich Mischler kämpferisch.

FSG-Tore: Nadine Gärtner (9/2), Janna Brötzmann (6), Katrin Grieser (6/1), Yvonne Höbel (4), Anke Rettig (1). me