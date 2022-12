Hellwach in die Pause

Lampertheim. Zwei Spiele haben die Handballer des TV Lampertheim noch bis zur Weihnachtspause. Wenn es nach Trainer Achim Schmied geht, sollen dabei zwei Siege gegen Mannschaften auf Augenhöhe herausspringen. Am Sonntag (18 Uhr) empfangen die Spargelstädter den Tabellenelften TG Eberstadt. Eine Woche später geht es zum Liga-Siebten HSG Fürth/Krumbach II. „Wenn wir beide Spiele gewinnen, dann gehen wir mit einem positiven Punktekonto ins neue Jahr. Das muss jetzt unser kurzfristiges Ziel sein“, erklärt Schmied im Vorfeld der beiden Partien.

Mit dem aktuellen achten Rang und 10:12 Zählern ist der TVL nicht zufrieden. Die Lampertheimer suchen nach Ansätzen, wie sie zukünftig vor allem besser in die Spiele starten könnten. „Es ist tatsächlich so, dass wir fast immer die ersten zehn Minuten verschlafen. Das haben wir nun auch mal thematisiert und wollen mit einem komplett umgestellten Aufwärmprogramm versuchen, hier neue Akzente zu setzen“, so der Trainer, der gegen Eberstadt von „extrem wichtigen Punkten“ spricht: „Wir sind zu Hause gegen einen Gegner, der hinter uns steht. Da darf nichts anbrennen“, gibt er seinem Team mit auf den Weg.

Karb vorerst unpässlich

Vorerst fehlen wird den Lampertheimern Leistungsträger Tizian Karb, dessen Schulterverletzung aus dem 25:25-Remis beim TSV Pfungstadt sich als Schultereckgelenkssprengung herausstellte. Wie lange er pausieren muss, ist indes noch unklar. Ansonsten sollten alle Spieler an Bord sein.

„Wir haben sehr konzentriert trainiert. Auch wenn direkt nach dem Pfungstadt-Spiel die Stimmung erstmal sehr gedrückt war, lief es in den Übungseinheiten wirklich gut. Jetzt müssen wir uns aber mit einer überzeugenden Leistung auch mal wieder Selbstvertrauen holen“, blickt Trainer Achim Schmied zuversichtlich der Partie gegen Eberstadt entgegen. me