Bei den Handballern des TV Friedrichsfeld ist der Wurm drin. Nachdem es vor der Winterpause schon drei Niederlagen in Folge gesetzt hatte, startete das Team von Trainer Marcus Gutsche auch mit einer Schlappe in die Rückrunde der Badenliga. In eigener Halle unterlag Friedrichsfeld der TSG Dossenheim mit 36:39 (14:21).

„Das ist extrem bitter“, ärgerte sich der TVF-Coach maßlos über die

...