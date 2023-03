VfB arbeitet 0:7-Klatsche schnell auf

Ried. Der 26. Spieltag der Fußball-C-Liga sieht fast alle Ried-Teams auf Tour. Nur der TV Lampertheim II, der am Sonntag (13 Uhr) auf die Reserve der SG Fürth/Mitlechtern trifft, spielt zu Hause. Der VfB Lampertheim gastiert um 15.30 Uhr beim Drittletzten SV Schwanheim, der FV Biblis II fährt zum Vorletzten SV Eintracht Zwingenberg. Ein Kellerduell erwartet die Eintracht Bürstadt II beim TSV Gadernheim.

TVL II – Fürth/Mitlechern II

Nach dem 1:2 bei Bürstadt II gab Marcus Reichert seinen Spielern am Dienstag frei. „Viele hatten muskuläre Probleme“, sagt Lampertheims Trainer. Den TVL II auf Platz sechs (35 Punkte) und den Zehnten Fürth/Mitlechtern II (33) trennt wenig. Das Hinspiel ging mit 1:5 an die Odenwälder. Personell spricht nichts gegen eine Revanche. „Es fällt mir wieder schwer, die Aufstellung zu machen“, sagt Reicher.

Schwanheim – VfB Lampertheim

Nach dem 0:7 im Topspiel gegen die FSG Bensheim war der Redebedarf beim VfB nicht so groß. „Uns haben gegen eine erfahrene Truppe, die jeden Fehler ausgenutzt hat, wichtige Spieler gefehlt. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient, außer Leon Holzinger hat keiner Normalform gezeigt. Aber das gehört bei so einer jungen Truppe zum Prozess“, findet Trainer Martin Göring.

Elmshausen und Bensheim (beide 56 Punkte) seien „erst mal weg“, so Göring. Doch auch das sei kein Problem: „Unser Ziel war vor der Saison, die Klasse zu halten. Der Aufstieg ist im ersten Jahr kein Muss.“ In Schwanheim will der Tabellenvierte (44 Punkte) zurückschlagen. Yannick Schmitz, Hendrik Härtel, Marvin Fromm und Matthias Klotz sind zurück im Team.

Gadernheim – Et. Bürstadt II

Als Zwölfter mit 28 Punkten liegt Bürstadts Gruppenliga-Reserve fünf Zähler über der Abstiegszone. Der 13. Gadernheim hat einen Punkt weniger, aber auch zwei Partien weniger absolviert.

Zwingenberg - Biblis II

Die Absage gegen Olympia Lorsch II war ein Tiefpunkt für Biblis II. Beim Vorletzten Zwingenberg (zehn Punkte) ist der Elfte (30) Favorit. cpa