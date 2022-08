RW Rheinau schlägt spät zweimal zu

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga hat RW Rheinau den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren und ist damit Tabellenerster.

Ilvesheim – RW Rheinau 0:2 (0:0)

Lange sah es nach einem torlosen Remis aus. Nach einem Pass in die Tiefe gelang Dennis Geißelmann zehn Minuten vor Schluss dann aber das 1:0 für Rot-Weiß. Als Ilvesheim aufmachte, schlug Giuseppe Iacono in der Nachspielzeit noch einmal zu.

Srbija – Sandhofen 5:0 (0:0)

Srbija bestimmte in der ersten Hälfte das Spiel, Sandhofen wollte kontern. Im zweiten Durchgang kam Srbija durch Stanisic zur Führung. Der Knoten war geplatzt, danach lief es für die Gastgeber.

Friedrichsfeld – Lützels. 2:5 (0:3)

Die Germanen spielten im ersten Durchgang passiv. Trotz eines Pfostenschusses des Heimteams hieß es bereits aussichtslos 0:3. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Friedrichsfeld – zu spät.

Gartenstadt – VfR MA II 2:2 (0:0)

Der VfB war spielbestimmend, doch die Rasenspieler verteidigten stark. Pascal Gummel brachte den VfR II nach der Pause in Führung. Der VfB rannte an und drehte die Partie durch Tore von Lars Leonhardt (80.) und Cem Kologlu (87.). In Unterzahl gelang dem VfR II noch das 2:2.

TSV Neckarau – Hochstätt 2:2 (1:2)

In einer kampfbetonten Partie trennten sich die Teams leistungsgerecht. Hochstätt Türkspor führte bis zur 88. Minute, dann glich Manuel Neuberger für den TSV noch aus.

Hockenheim – Oftersheim 1:1 (0:0)

Tobias Hirsch brachte Oftersheim in Front. Zwei Minuten vor Schluss besorgte Simon Schumacher das 1:1.

Leutersh. – Wallstadt 0:2 (0:1)

Die SpVgg feierte einen Coup. Christian Haas brachte Wallstadt mit 1:0 (22.) in Front, Nuha Jarju machte mit dem 2:0 (72.) alles klar.

Plankstadt – Brühl II 2:2 (1:1)

Im Derby ging Brühl in Front (15.), doch die TSG Eintracht glich wenig später aus. Nach dem Tor von Patrick Beinert sah Plankstadt schon wie der Sieger aus. Aber Patrick Greulich rettete Brühl II den Punkt.