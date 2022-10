MFC muss lange warten

Mannheim. In der Fußball-Kreisliga bleibt RW Rheinau der unangefochtene Tabellenführer. Neuer Verfolger ist der MFC Lindenhof. Eng sieht es im Keller aus, Schlusslicht Hochstätt Türkspor und Gartenstadt (11.) trennen nur drei Punkte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lindenhof – Hockenh. 2:0 (0:0)

Der MFC Lindenhof gewann gegen den FV Hockenheim glanzlos, aber verdient. Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahm der MFC das Kommando, nutzte seine Chancen aber nicht. Beide Treffer fielen in der Schlussphase (74./88.) nach Standardsituationen.

FV Brühl – Rheinau 3:5 (2:2)

Für Brühl war mehr drin, auch wenn nach einer guten halben Stunde alles nach einer klaren Sache für Rheinau aussah. Denn da lagen die Rot-Weißen bereits 2:0 vorn. Doch der FVB war keineswegs geschockt, sondern glich gegen den Spitzenreiter noch vor dem Wechsel aus. Der kam hellwach aus der Kabine und ging schnell wieder in Front (50.). Doch es blieb spannend, weil Brühl erneut ausglich (69.), danach sogar am Drücker war, aber aus seinen Großchancen nichts machte. Nach einem Eigentor des FVB (82.) und Darnell Hills drittem Treffer für Rheinau (86.) war die Partie entschieden.

Oftersheim – Neckarau 2:1 (1:0)

Mehr zum Thema Fußball-Kreisliga MFC schwächt sich mit Platzverweis Mehr erfahren

Die SG Oftersheim war gut im Spiel und verdiente sich den Sieg. Sie geriet auch in Unterzahl in der etwas hitzigen Schlussphase kaum in Gefahr, weil der TSV Neckarau keine zwingenden Chancen hatte.

Lützels. – Hoch. Türk. 7:4 (2:3)

Die erste Hälfte war nichts für die Nerven der Fans der TSG Lützelsachsen, doch nach der Pause waren die Platzherren überlegen und nutzten ihre Möglichkeiten. Schlusslicht Hochstätt Türkspor kämpfte sich immer wieder heran und gab sich auch am Ende nicht auf.

Leutersh. – Friedrichsf. 3:1 (2:0)

Mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg im Pokal ging der FV Leutershausen in das Kellerduell und feierte den ersten Liga-Erfolg. In der ersten Hälfte war der FVL überlegen, hatte das Spiel aber auch nach der Pause gut im Griff.

Plankstadt – FK Srbija 1:5 (0:2)

Bereits am Freitag fertigte Landesliga-Absteiger Srbija die TSG Eintracht Plankstadt ab. Im Team des Tabellenzweiten war auf die Torjäger Luka Stanisic (2) und Milos Stankovic (2) Verlass, den weiteren Treffer steuerte Bozidar Veskovac bei.

Sandhofen – VfR Ma. II ausgef.

Das Spiel fiel wetterbedingt aus.

Wallstadt – Ilvesheim ausgef.

Das Spiel fiel wetterbedingt aus.