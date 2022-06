Lindenhof II legt Sieg vor

Rippenweier. Nach einem sehr turbulenten Spielverlauf hat der MFC 08 Lindenhof II die erste Begegnung der Dreierrunde um den Aufstieg in die Fußball-A-Klasse gegen die SpVgg Ilvesheim II mit 4:3 (1:2) gewonnen. Ilvesheim erwischte den besseren Start, versäumte jedoch die frühe Führung. Danach war der MFC II das spielbestimmende Team, doch Ilvesheim II erzielte die Tore. Ayan Okur aus dem Rückraum (35.) und Florian Güth mit einem traumhaften Dropkick Marke „Tor des Monats“ (43.) trafen für die Insulaner. Direkt nach Wiederanpfiff steckte Marvin Dürr auf Nico Jehle durch, der auf 1:2 verkürzte (44.).

Nach dem Seitenwechsel kam Lindenhof II besser aus der Kabine und war bei der Chancenverwertung extrem effektiv. Nach Vorlage von Amine Ghebreselasie nahm Nico Jehle den Ball schön an und glich zum 2:2 aus (58.). Dann eroberte Eric Chittka den Ball, und seine Vorlage verwandelte Nico Jehle zum 3:2 (64.). Umgehend glich Jannik Theado aber per Kopf für Ilvesheim II aus (65.). In der 83. Minute profitierte Ghebreselassie bei seinem Freistoß aufs lange Eck von einem Fehler von Ilvesheims Schlussmann Sascha Dernesch, dem der Ball durch die Beine rutschte. wy

