Eintracht trifft in letzter Sekunde

Quasi mit dem Schlusspfiff ist die Bürstädter Eintracht am vierten Spieltag der Fußball-Gruppenliga Darmstadt zu ihrem ersten Saisonsieg gekommen. Beim 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen den FC Fürth trotzte Bürstadt am Samstag drei Rückständen und einem frühen Platzverweis. Am Sonntag drehte auch die FSG Riedrode in letzter Minute ihre Partie. Mit einem 3:2 (1:2)-Erfolg beim SV Nauheim wahrte das

...