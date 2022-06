Dreikampf um ein Ticket

Mannheim. In einer Dreierrunde spielen die Vizemeister der Fußball-B-Klasse MFC 08 Lindenhof II, SpVgg Ilvesheim II und SC United Weinheim einen Aufsteiger in die A-Klasse aus. Den Auftakt bildet die Partie der beiden Kreisliga-Reserven auf neutralem Platz in Rippenweier (Sonntag, 15 Uhr).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das wird eine enge Runde. Wir wollen gegen Lindenhof II den ersten Sieg schaffen, um gegen Weinheim noch aussichtsreich im Rennen zu liegen“, sagt Ilvesheims Trainer Stefan Ridinger, für den die Bergsträßer der große Favorit sind.

Manuel Sälzler, Trainer des MFC 08 Lindenhof II, wird in der kommenden Saison zum TSV Neckarau wechseln. Er möchte sich mit dem Aufstieg verabschieden. „Unser Fokus liegt darauf, aus einer kompakten Defensive das Spiel zu machen und vorne Nadelstiche zu setzen“, gibt Sälzler vor. Abgesehen von Routinier Thorsten Reiß hat er alle Mann an Bord und verzichtet bewusst auf Anleihen von oben. „Das wäre für uns Wettbewerbsverzerrung. Wir hoffen, Ilvesheim II sieht das genauso.“ Im vergangenen August haben sich beide Teams bereits in einem Testspiel getroffen – damals siegte Ilvesheim II mit 5:2. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2