Broll meldet sich zurück

Heddesheim. Für viele gilt er als der beste Torwart der Fußball-Verbandsliga Nordbaden. Er hat in der Vergangenheit schon einige Spiele quasi im Alleingang entschieden und seinem Team mit tollen Paraden die Punkte gesichert. Doch gespielt hat Dennis Broll von Fortuna Heddesheim in der aktuellen Saison noch keine einzige Partie. In der Testbegegnung ganz am Anfang der Vorbereitung passierte es. „Wir haben gegen den FV Brühl gespielt und ich habe mich ohne gegnerische Einwirkung verletzt. Ich bin umgeknickt und es tat im Knie weh“, schildert Broll. Zunächst dachte der Mannheimer an jenem Mittwochabend des 27. Juli, dass er sich vielleicht nur eine Bänderdehnung zugezogen hätte. Doch eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, brachte Tage später dann schlechte Neuigkeiten. „Ich hatte einen Riss im Meniskus, der operiert werden musste“, sagt Broll.

Sechs Wochen ist der chirurgische Eingriff nun her. „Der Heilungsverlauf verlief bislang wirklich gut und schnell“, sagt der Keeper und wirkt darüber sehr erleichtert. Vor eineinhalb Wochen ist Broll wieder ins Mannschaftstraining bei der Fortuna eingestiegen. „Natürlich bin ich noch nicht bei 100 Prozent“, sagt der Keeper, dem vom Club der Platz zwischen den Pfosten frei gehalten wurde. Erst ersetzte Steven Stattmüller Stammkeeper Broll, in den vergangenen Wochen half dann Alexander Jäger aus.

Dennis Broll Dennis Broll spielt seit Juni 2020 für Fortuna Heddesheim. Er kam in seiner bisherigen Torwartkarriere auf 32 Einsätze in der U-19-Bundesliga und 24 Regionalligaspiele in seiner Zeit beim SV Waldhof Mannheim 07. In der Saison 2016/2017 wechselte der 28-jährige Keeper zum VfB Gartenstadt, mit dem er den Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden (2016/2017) und die Meisterschaft in derselben Liga (2018/2019) schaffte. Brolls jüngerer Bruder Kevin spielt aktuell beim polnischen Erstligisten Górnik Zabrze. bol

„Beide haben das sehr gut gemacht, Steven wegen beruflicher Gründe nur wenige Wochen“, findet Broll und sagt: „Bis Mitte Oktober wird Alexander Jäger noch spielen, dann zieht er sich wieder zurück, da bei ihm Beruf und Familie einfach vorgehen.“

Schwachpunkt Offensive

Broll gibt am Freitagabend sein Comeback im Heddesheimer Kader, wenn die Fortuna um 19 Uhr auswärts auf den FC Astoria Walldorf II trifft. Im Tor stehen wird aber zunächst weiter Alexander Jäger. „Ich will jetzt erst einmal wieder reinschnuppern. Angedacht ist, dass ich ab der kommenden Woche dann voll angreife und Ende Oktober wieder spielen werde“, sagt Broll.

Heddesheim belegt derzeit Tabellenplatz sieben. „In der Abwehr stehen wir richtig gut. Nur vorne hapert es noch. Wenn wir das in den Griff bekommen, sind wir schwer zu schlagen“, findet der Schlussmann. Am vergangenen Wochenende kassierte das Team von Coach Steffen Kohl eine 0:4-Heimniederlage gegen Titelaspirant SV Spielberg. „Der SV war zeitweise eine Klasse besser, aber wir sind gar nicht so weit weg“, befand der Keeper.

„Natürlich ist es wichtig, dass Dennis so schnell wie möglich zurückkommt“, sagt Coach Kohl, der nach dem Spielberg-Spiel betonte: „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Nun treffen wir mit Walldorf II auf eine starke Zweite Mannschaft. Aber chancenlos sind wir nicht.“

Die Konkurrenz der Heddesheimer war am Mittwoch im Einsatz: Aufsteiger VfL Kurpfalz Neckarau kam beim FC Olympia Kirrlach zu einem 1:1 (0:1). Daniel Gulde brachte den Verbandsliga-Neuling nach 15 Minuten in Front, Kirrlach gelang der späte Ausgleich. Arbnor Pacaj unterlief ein Eigentor (82.). Es blieb beim Remis. Neckarau kletterte aber auf Tabellenrang zwölf und muss am Samstag, 15.30 Uhr, beim VfB Eppingen antreten. Spitzenreiter VfR Mannheim spielt am Samstag, 15.30 Uhr, zu Hause gegen den VfR Gommersdorf. Der SV Waldhof II ist am Sonntag, 15.30 Uhr, beim VfB Bretten gefordert.