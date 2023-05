Aufstieg kein Thema mehr

Mannheim. Der FC Türkspor Mannheim muss seine Aufstiegshoffnungen in der Fußball-Landesliga begraben. Beim Tabellendritten ASC Neuenheim kassierte das Team von Trainer Serif Gürsoy eine derbe 0:7 (0:1)-Niederlage und hat nun acht Punkte Rückstand auf den Ligazweiten ASV Eppelheim.

Die Mannheimer begannen gut. „Ich glaube, so einen starken Start hatten wir in der Rückrunde in keinem Spiel“, sagte Gürsoy. Doch dann kassierte FCT-Torhüter Raul Chira die Rote Karte (6.). „Das war der Knackpunkt“, befand Gürsoy.

Neuenheim ging mit 1:0 (10.) durch das Tor von Oliver Kubis in Front. Der ASC spielte die Überzahl erst nach der Pause gut aus. Dennis Schnepf gelang das 2:0 (49.). Nach dem dritten Treffer durch Tarek Aliane per Foulelfmeter (56.) gingen bei Türkspor die Köpfe runter. Linus Held (58.), Aliane (65.), Philip Knorn (76.) sowie Kajally Njie (86.) erzielten die weiteren Treffer. „Nun sind wir im Aufstiegsrennen raus, der Druck ist weg“, sagte Gürsoy. fct

HD-Kirchh. – Viernheim 5:0 (2:0)

Der TSV Amicitia war beim Aufstiegsaspiranten chancenlos. Simon Reiß (21.) und Sinisa Sprecakovic (27.) schockten die Viernheimer mit ihren Toren. Marc Haffa sorgte mit dem 3:0 für die Vorentscheidung (54.). Enis Kajtazovic (57.) und erneut Haffa (64.) machten den Sieg mit ihren Treffern perfekt. bol