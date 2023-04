Angstgegner wartet auf Groß-Rohrheim

Ried. Wenn Klaus Anthes, der langjährige Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim auf die dunkelsten Stunden seines Vereins zurückblickt, denkt er sicherlich auch an den 13. März 2016. An diesem Sonntag lief bei den Rohrheimer Fußballern nicht viel zusammen und sie verloren verdient mit 0:10 bei der SG Wald-Michelbach.

Zwar gibt es diese SG Wald-Michelbach nach dem Zusammenschluss mit dem FC Odin Schönmattenwag in dieser Form nicht mehr, doch auch der neugegründete Verein SG Odin Wald-Michelbach macht in dieser Saison von sich reden und grüßt derzeit von der Tabellenspitze. „Wir haben im Hinspiel zu Hause mit 1:4 verloren und dann ist da noch die deftige Auswärtsniederlage von damals. Wohl ums Herz ist mir nicht, wenn wir nun wieder in den Odenwald fahren“, ist Anthes von Euphorie weit entfernt. Dabei imponiert ihm gerade die Agilität im Wald-Michelbacher Spiel.

„Die sind ständig in Bewegung. Kaum hat ein Spieler als Verteidiger einen Angriff vereitelt, stürmt er über die Außenbahn nach vorne und schlägt eine gefährliche Flanke“, sagt Anthes. Inzwischen steht fest, wann das am 12. März abgebrochene Kreisoberliga-Spiel gegen Olympia Lorsch nachgeholt wird. Die Neuansetzung ist für Donnerstag, 27. April, um 19.30 Uhr terminiert.

Zählte die Spielvereinigung Fürth vor Beginn der Saison zu den Mannschaften, denen eine Platzierung weit vorne zugetraut wurde, zeigte sich im Verlauf der Runde, dass Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Doch mit dem neuen jungen Trainer Jochen Ingelmann haben die Odenwälder nach der Winterpause unter Beweis gestellt, dass sie über eine hohe fußballerische Qualität verfügen.

Biblis will Schwung mitnehmen

Das ist auch Biblis’ Trainer Torsten Schnitzer nicht entgangen, der dennoch eine Chance sieht, die Fürther zu bezwingen. Gerade mit Blick auf den jüngsten 4:3-Erfolg im Kellerduell beim SV Lörzenbach betont Schnitzer: „Wir wollen den Schwung und das gute Gefühl vom Lörzenbach-Spiel mitnehmen und die drei Punkte veredeln“, hofft er bald, die bedrohlichen Tabellenregionen verlassen zu können.

Dafür bieten sich Schnitzer in personeller Hinsicht wieder mehr Alternativen: Ramon Kronauer hat seine Rotsperre abgesessen und Danny Osswald ist von seinem Urlaub zurück. hias