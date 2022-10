Gepatzt und doch geklettert

Ried. In der Fußball-Kreisliga C ist der VfB Lampertheim durch ein torloses Remis gegen den SV Unter-Flockenbach II auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Stadtrivale TV Lampertheim II holte gegen den Primus FSG Bensheim ein 2:2, die Reserve der Bürstädter Eintracht und der FV Biblis II gewannen.

TV La. II – FSG Bensheim 2:2

„Wir sind mit diesem Unentschieden sehr zufrieden. Das Spiel war ausgeglichen und unsere Mannschaft hat sich den Punkt absolut verdient“, kommentierte TVL-Pressewart Frank Willhardt das 2:2.

Nach dem Seitenwechsel brachte Patrick Kolleczek die FSG nach einem Eckball in Führung (51.). Auf der Gegenseite vollendete Felix Stubenrauch einen Konter zum 1:1 (63.). Danach kamen die Bensheimer durch einen Heber von Abedin Reqica zum 2:1 (69.), doch kurz darauf verwandelte Felix Stubenrauch einen Lampertheimer Strafstoß zum 2:2-Endstand (77.).

SC Lorsch II – Et. Bürstadt 3:5

„Nach dem schwachen Saisonbeginn werden wir endlich langsam warm. Im Fußball ist eben auch vieles Kopfsache. Durch die Niederlagen am Rundenanfang saßen wir oft mit hängenden Köpfen in der Kabine. Das hat sich in den letzten Wochen aber gebessert, deshalb ist dieser Auswärtssieg für mich nicht unbedingt überraschend“, freute sich Daniel Patti, Spielertrainer bei der Bürstädter Eintracht.

Nach nur drei Minuten köpfte er selbst einen Eckball zum 1:0 über die Linie (4.), danach sorgte Torben Gatscha per Kopf nach einem Freistoß für den Ausgleich (13.). Anschließend hämmerte Gueven Ultu einen Fernschuss in den linken Winkel (17.).

„Ein Traumtor“, schwärmte Patti. Danach traf Flamur Bajrami mit einem Lupfer zum 3:1 (35.), kurz darauf erhöhte Sefkan Pircek zum 4:1-Halbzeitstand (37.).

Für die Entscheidung sorgte schließlich Patrick Bleiziffer, der einen abgefälschten Freistoß zum 5:1 verwertete (53.). In der Schlussphase verkürzten die Lorscher durch Mark Servatius (60.) und Torben Gatscha (88.) zum 3:5, die Heimniederlage konnten sie aber nicht mehr verhindern.

VfB La. - SV Unter-Flock. II 0:0

Obwohl der VfB Lampertheim gegen die Reserve des SV Unterflockenbach den Sieg knapp verpasste, kletterte die Truppe von Trainer Tim Feldhinkel auf den zweiten Rang. Dazu reichte den Spargelstädtern ein torloses Remis. „Das Unentschieden fühlt sich für uns wie eine Niederlage an. Über 90 Minuten war es ein Spiel auf ein Tor, aber es sollte einfach nicht sein“, haderte Philipp Ihrig, Spielausschusschef beim VfB.

Schwanheim – FV Biblis II 2:5

„Es war das erwartete Kampfspiel. Am Ende ist es genau so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte, auch wenn wir zwischenzeitlich etwas geschwächelt haben“, freute sich Lukas Berg, Spielertrainer beim FV Biblis II, über den Auswärtssieg. Für Biblis trafen zunächst Kevin Gumbinger (35.) und Patrick Wagner (42.). Danach kam Schwanheim durch Tore von Andre Knecht (Strafstoß, 47.) und Jonas Kunzelmann (53.) wieder heran, aber in der Schlussphase kamen die Bibliser durch drei Treffer (74., 80., 90.+4) doch noch zum verdienten Auswärtssieg. rago