Gute Erinnerungen

Ried. Nach dem fußballfreien Osterwochenende steht in der Kreisliga A am Sonntag der 23. Spieltag an. Dabei hofft die SG Nordheim/Wattenheim in der Partie bei Starkenburgia Heppenheim auf Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Der VfR Bürstadt empfängt den aktuellen Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach (beide Spiele ab 15.30 Uhr).

VfR Bürstadt – SV/BSC Mörlenbach

Nach zwei Niederlagen in Folge empfangen die Bürstädter mit dem SV/BSC Mörlenbach ein Top-Team der Kreisliga A. Aktuell belegen die Mörlenbacher den zweiten Tabellenplatz und stehen mitten im Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisoberliga, während der VfR den Anschluss zum Mittelfeld der Tabelle halten will.

Für den Bürstädter Trainer David Vorreiter sind die Rollen vor der Begegnung klar verteilt, der Respekt vor dem Gegner groß: „Ich kenne die Mörlenbacher ja schon seit einiger Zeit. Sie haben ein brutal aufgeräumtes Team, Umfeld und Trainer haben die Mannschaft stark weiterentwickelt. Die sind von der ersten Minute bis in die Nachspielzeit gefährlich. In diesem Spiel sind sie der Favorit, wir der Underdog. Wir wollen ihnen als Gegner aber gerecht werden, müssen dafür über die gesamte Spielzeit sehr konzentriert sein und alles raushauen, was wir haben.“

Gegen den Aufstiegsaspiranten will Vorreiter alle „seriösen Mittel auf dem Platz“ ausschöpfen, auch wenn er weiß, dass es nicht gerade einfach wird: „Ich erwarte, dass sich mein Team richtig reinbeißt. Unsere kommenden Aufgaben werden nicht einfach, deshalb müssen wir unser Glück einfach mal wieder erzwingen.“

Stark. Heppenheim – SG No/Wa

Für die Sportgemeinde ist das Hinrundenspiel gegen die Truppe aus der Kreisstadt noch in guter Erinnerung. Am achten Spieltag gelang der Mannschaft von Trainer Jens Stark beim 6:1 der erste Saisonsieg. „Mit so einem deutlichen Erfolg ist diesmal aber wohl nicht zu rechnen. „Damals hat für uns wirklich alles gepasst, aber in Heppenheim werden die Trauben deutlich höher hängen“, sagt Stark.

Dennoch hofft Stark auf ein Erfolgserlebnis in Form von Punkten: „Ein schnelles Tor würde uns da Sicherheit geben.“ rago