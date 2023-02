Der Landtagsabgeordnete und kommissarische SPD-Parteivorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel spricht in einem Interview mit dem Reporter der Deutschen Presse-Agentur, dpa. Der scheidende Chef der hessischen SPD-Landtagsfraktion will sich im Sommerurlaub in Kroatien Zeit zum Wandern und Lesen nehmen. +++ dpa-Bildfunk +++