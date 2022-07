Die Omikron-BA.5-Welle erwischt jetzt reihenweise auch diejenigen, die sich bislang schützen konnten, viele andere auch zum zweiten Mal. Die Folge: Mehr Patienten in den Kliniken – und gleichzeitig massive Personalausfälle in nahezu allen Branchen. In der Ampelkoalition bahnt sich deswegen Streit an.

Mehr als 30 Millionen Corona-Fälle hat das RKI seit Beginn der Pandemie in Deutschland

...