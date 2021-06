Haseloff führt in Umfrage deutlich

Mannheim. Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die CDU klar vor der AfD. Wenn bereits jetzt statt an diesem Sonntag gewählt würde, käme die Union auf 30 Prozent (plus ein Punkt gegenüber der Vorwoche). Das ergibt das Extra-Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen. Dessen Zahlen wurden am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche erhoben. Danach liegt die AfD unverändert bei 23 Prozent. Die weiteren Parteien: Linke 11,5 (plus 0,5), SPD zehn, Grüne neun (beide unverändert), FDP 6,5 (minus 1,5).

Damit hätte die amtierende schwarz-rot-grüne „Kenia-Koalition“ aus CDU, SPD und Grünen ebenso eine Regierungsmehrheit wie ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. Sehr knapp könnte es auch für CDU, Grüne und FDP reichen.

Reiner Haseloff und seine CDU stehen im Politbarometer gut da. © dpa

Laut Forschungsgruppe ist diese Momentaufnahme jedoch mit Vorsicht zu genießen: Durch die Mobilisierung in der Schlussphase des Wahlkampfs könnten sich noch Verschiebungen ergeben. Zudem wissen 37 Prozent der Sachsen-Anhaltiner noch nicht, wen oder ob sie überhaupt wählen wollen. Der Fehlerbereich beträgt bei größeren Parteien ca. drei, bei kleineren etwa zwei Punkte.

Seit 2011 Ministerpräsident

Bei der Frage nach ihrem Wunsch-Ministerpräsidenten nennen 68 Prozent Amtsinhaber Reiner Haseloff. Der 67-jährige CDU-Politiker regiert seit 2011. Vom AfD-Spitzenkandidaten Oliver Kirchner (55) möchten nur neun Prozent regiert werden.

Die Zahlen wurden telefonisch unter 1017 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten erhoben. Damit sind sie repräsentativ.