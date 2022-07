20 Prozent weniger Gasverbrauch als Ziel

Es waren ungewöhnlich harsche und dramatische Töne, die Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Gasgipfel im Stuttgarter Neuen Schloss in seinem Eingangsstatement anschlug. Es stünden jetzt „unsere Freiheit, unser innerer Frieden, unser wirtschaftlicher Wohlstand und unsere soziale Sicherheit auf dem Spiel“, sagte er. Und: Die Gesellschaft geriete in eine Zerreißprobe, wenn der Gasmangel

...