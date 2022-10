Zeuge erkennt Auto wieder

Viernheim. Ein Zeuge hat die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim zu einem Tatverdächtigen der Verkehrsunfallflucht vom Mittwoch, 5. Oktober, geführt. Bei dem Unfall im Bereich der Kreuzung Neuhäuser Straße/Wilhelm-Leuschner-Straße war eine 56-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden (wir berichteten). Der Zeuge hatte infolge einer Pressemeldung die Polizei kontaktiert. Er gab an, ein auf die Beschreibung passendes Fahrzeug in Oberzent-Beerfelden gesehen zu haben. Eine Streife stellte daraufhin einen blauen Ford mit stark beschädigter Fahrzeugfront sicher, bei dem der rechte Außenspiegel fehlte. Während das Auto abgeschleppt wurde, konnte die Polizei den Halter sowie den vermeintlichen Unfallverursacher – einen 37-jährigen Mann – antreffen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. her

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1