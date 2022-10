Radfahrerin schwer verletzt

Viernheim. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw hat sich eine 56-jährige Radfahrein am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr, schwer verletzt. Der Verursacher entfernte sich nach Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Die Frau befuhr mit ihrem Rad die Wilhelm-Leuschner-Straße in Richtung Karl-Marx-Straße. Zum Unfallzeitpunkt waren zwei Pkw in der Neuhäuser Straße in Richtung der Straße Am Königsacker unterwegs. Laut Zeugen fuhren beide Fahrzeuge mit wesentlich erhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung Neuhäuser Straße/Wilhelm-Leuschner-Straße fuhr die Fahrradfahrerin in den Kreuzungsbereich ein. Das erste Fahrzeug, möglicherweise ein BMW Cabrio, konnte der Frau noch ausweichen. Dem Fahrer des zweiten Autos gelang dies nicht. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 56-Jährige wurde der Polizei zufolge bei dem Aufprall erheblich verletzt. Sie wurde am Unfallort durch einen Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Bei den Unfall wurde auch der Pkw beschädigt. An der Unfallstelle blieben Teile des Außenspiegels zurück. Aufgrund der aufgefundenen Teile sowie erster Zeugenaussagen vermutet die Polizei, dass es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen blauen Ford handelt. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 entgegen. pol