Wald entdecken mit dem Förster

Viernheim. „Abenteuer Wald mit dem Förster“: Dahinter verbirgt sich ein cooler Ausflug für insgesamt 16 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren in den Sommerferien. Los geht es am Dienstag, 20. Juli, um 14 Uhr auf dem Bonanza-Spielplatz. Die kostenlose Veranstaltung des Kinderschutzbundes Viernheim in Kooperation mit der Jugendförderung geht bis 17 Uhr.

Es wird darum gebeten, eigene Getränke – nicht in Glasflaschen – mitzubringen. Des Weiteren werden wettergerechte Kleidung, geschlossene Schuhe sowie eine Zeckenimpfung empfohlen. Bei der Anmeldung bis einschließlich Freitag, 16. Juli, an Kinderschutzbund-viernheim@t-online.de bitte den Nach- und Vornamen des Kindes, das Alter, die Adresse sowie eine Telefonnummer angeben. red