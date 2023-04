Training an Ballettstange

Viernheim. Piloxing Barre ist ein leichtes, aber dennoch sehr intensives Workout, bei dem an einer Ballettstange gearbeitet wird. Dazu bietet die Volkshochschule einen neuen Kurs an, der ab dem 26. April mittwochs von 20 bis 21 Uhr im „Alten Kino“ in der Ludwigstraße stattfindet. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro. Dozentin ist Kerstin Fleck.

Das Workout hilft dabei, das Körpergleichgewicht zu erhalten und sorgt für mehr Körperspannung, eine größere Beweglichkeit, stärkere Füße und Beine und einen gezielteren Muskelaufbau. Das abwechslungsreiche Training unterteilt sich in Box-, Pilates- und Barreblöcke. Dabei wird barfuß trainiert. Die Teilnehmenden sollten eine Matte, ein Handtuch und etwas zu trinken mitbringen. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Viernheim telefonisch unter 06204/98 84 04, per Mail oder über die Homepage unter www.vhs-viernheim.de an. kur/red