Tierheim Viernheim: Tierarztkosten sprengen Budget

Viernheim. Das Viernheimer Tierheim lebt von Zuschüssen der Stadt, Spenden, Erträgen aus Veranstaltungen und dem Engagement des Tierschutzvereins sowie der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer. In den vergangenen Monaten sind aber Einnahmequellen weggebrochen, was für ein Defizit in der Kasse sorgt. „Dazu kommen noch die deutlich gestiegenen Tierarztkosten. Das Tierheim steht finanziell gesehen derzeit mit dem Rücken zur Wand“, beschreibt Schriftführerin Lisa Dieter die Situation.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es fehlen Einnahmen aus den Flohmärkten, die sonst von März bis Oktober stattfanden, vom Benefizkonzert Wuzzdog, das vor zwei Jahren sein Zehnjähriges gefeiert hätte, und von den Festen im Frühling und Sommer sowie vom Adventsbasar. Auf all das mussten die Tierfreunde wegen der Pandemie verzichten. Die CDU-Fraktion hat aus diesem Grund einen Antrag für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. Juli gestellt. Um die Ausfälle zu kompensieren, soll die Stadt dem Tierschutzverein einmalig 10 000 Euro zur Verfügung stellen.

„Die Corona-Pandemie ist seit über zweieinhalb Jahren vorherrschendes Thema. Wir alle sind privat und beruflich beeinträchtigt worden. So auch unser Tierheim, das, wie jeder andere Betrieb auch, in der Pandemie plötzlich gezwungen wurde, umzudenken und neue Strategien zu entwickeln, um nicht unter die Räder zu kommen. Wir mussten schließen, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten und somit auch die Versorgung unserer Schützlinge gewährleisten zu können. Es liegen lange und harte Zeiten hinter uns. Vieles hat sich geändert, und einige Veränderungen werden bleiben“, so Dieter. Nicht alle Änderungen seien schlecht gewesen. So sorgte die Anpassung der Besuchszeiten für mehr Ruhe und Entspannung bei Tieren und Personal.

Große Sorgen bereiten die hohen Tierarztkosten. „Jedes Tier wird untersucht, bekommt ein Blut-, wenn nötig auch ein Röntgenbild. Das ist notwendig, um sich einen Gesamteindruck verschaffen zu können. Davon hängt ab, was gefüttert wird, ob Medikamente benötigt werden oder Allergien behandelt werden müssen“, schildert Tierheimleiterin Nicole Dalesio die Vorgehensweise.

Aktuell gehen die Tierarztkosten aber durch die Decke, zumal ein Hund eine Augenoperation benötigt. Die Behandlung soll 3000 Euro kosten, sonst erblindet das Tier. „Betteln ist für uns der allerletzte Ausweg und überaus unangenehm, aber die Lage ist prekär. Letztendlich geht es bei uns aber immer um das Wohl der Tiere“, ruft das Tierheim zu Spenden auf. Wer helfen möchte, kann dies über paypal@tierheim-viernheim.de, auf das Spendenkonto IBAN: DE36 5095 1469 0003 0014 77 oder in Verbindung mit einem Einkauf über Amazon Smile tun. Wenn jemand kein Geld spenden, aber dennoch helfen möchte, kann er auf der Homepage tierheim-viernheim.de auch einen Tierarztgutschein erwerben. Von Sachspenden bittet der Tierschutzverein momentan abzusehen, denn hier sind die Lagerkapazitäten fast erschöpft.

Um Einnahmen zu generieren, bietet das Tierheim jetzt auch sein Gelände für Kindergeburtstage an. Sechs bis acht Kinder plus eine Begleitperson werden durch die Anlage geführt, dazu gibt es viel Wissenswertes zu den Tieren. Interessenten können sich per Mail bei pia.reuter@tierheim-viernheim.de melden.