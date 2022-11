Teams vor ungleichen Aufgaben

Viernheim. Nach dem zuletzt erfolgreichen Spieltag wollen die beiden Viernheimer Teams in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim auch am Sonntag, 13. November, punkten. Die Chancen dazu sind allerdings nicht sehr hoch. Die zweite Mannschaft des TSV Amicitia könnte gegen den Abstiegskandidaten SV Laudenbach die Nase vorne haben. Schwer wird es für die SG Viernheim, die beim überraschend starken Aufsteiger TSV Schönau zu Gast ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

TSV Amicitia Viernheim 2 – SV Laudenbach (Sonntag, 14.30 Uhr): Die Steine, die den Verantwortlichen und Akteuren der blau-grünen Reserve am vergangenen Sonntag vom Herzen gefallen sind, waren sicher so groß wie Felsblocks. Nach sechs Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf den vorletzten Platz gelang endlich wieder ein Sieg. Ausgerechnet beim selbsternanten Titelanwärter DJK Feudenheim glückte dieser Erfolg, der mit 4:0 auch noch recht deutlich ausgefallen war. Es war die Sensation des 14. Spieltags.

Die drei Punkte sind aber nur etwas wert, wenn am Wochenende im Heimspiel gegen den SV Laudenbach ein weiterer Sieg folgt. Die Bergsträßer liegen mit nur vier Zählern auf dem letzten Tabellenplatz, sieben Punkte hinter den Südhessen, die den Relegationsplatz 15 einnehmen. Das Torverhältnis ist mit 15:65 zudem katastrophal. Die Elf von Trainer Dirk Resnik stellt den harmlosesten Angriff der Kreisklasse A2 Mannheim.

Für die Viernheimer ist in dieser Begegnung ein Sieg Pflicht, denn der drittletzten Tabellenplatz kann nicht der Anspruch der jungen Mannschaft sein. Offensichtlich haben die Kicker den Ernst der Lage erkannt und starten vor der Winterpause noch eine Erfolgsserie. Vier Spieltage bleiben noch Zeit, um sich in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Darunter das Lokalderby gegen die SG Viernheim am 27. November.

TSV Schönau – SG 1983 Viernheim (Sonntag, 14.30 Uhr): Die SG Viernheim bekommt am Sonntag erneut eine harte Nuss zu knacken. Beim überraschend starken Aufsteiger TSV Schönau hängen die Trauben aktuell nämlich sehr hoch. Die Mannheimer stehen nach fünf Siegen in Serie mit 29 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz. Damit ist das Team von Trainer Jürgen Knoll so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der A-Klasse.

Aber auch die Bilanz der Orangenen kann sich sehen lassen, genauso wie die Art und Weise wie die Jungs von Trainer Ralf Dalmus auftreten. Da wird selbst bei zwei Toren Rückstand nicht aufgegeben, wie das jüngste 2:2 bei der TSG Lützelsachsen 2 bewiesen hat. Deshalb rechnet man sich auch auf der Schönau etwas aus. JR