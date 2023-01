Sechsten Sieg in Folge gefeiert

Viernheim. Mit einem Arbeitssieg sind die Handballer des TSV Amicitia in das neue Jahr gestartet. Das 26:24 bei der HSG St. Leon/Reilingen war aber der sechste Erfolg in Folge, mit dem die Viernheimer den dritten Platz in der Badenliga untermauerten. Gleich zu Beginn des Spiels ließen die Blau-Grünen hochkarätige Chancen liegen. Anstatt beim Tabellenvorletzten früh in Führung zu gehen, lag Viernheim in der fünften Minute mit 2:0 zurück. Die Chancenverwertung blieb weiterhin das große Manko. Die Viernheimer waren eindeutig die bessere Mannschaft und spielten etliche Torchancen wunderbar heraus, doch das Wurfglück war nicht auf Seiten des TSV Amicitia. So stand es nach zehn Minuten 4:2 für die Gastgeber, die das fahrlässige Angriffsverhalten aber danach nicht weiter für sich nutzen konnten.

Der TSV glich zum 4:4 aus und ging in der 18. Minute durch den Treffer von Jan Willner erstmals in Führung (6:7). Die Mannen des Trainergespanns Christian Müller/Mirco Ritter spielten nicht schlecht, aber die Torausbeute war schlecht. Etliche Konter und ein Siebenmeter blieben ungenutzt, so dass die HSG den Spielstand wieder zu ihrem Vorteil drehen konnte und mit einer 11:10-Führung in die Halbzeitpause ging.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte der TSV Amicitia den Rückstand wieder egalisiert und legte nun selbst immer wieder ein Tor vor. Aber richtig absetzen von ihren Gegnern konnten sich die Blau-Grünen nicht. Stattdessen nutzten die Hausherren leichte Ballgewinne zu drei schnellen Toren und machten aus dem 17:18 ein 20:18. Die HSG witterte eine Chance auf Punkte, während die Viernheimer befürchteten, dass sich das Auslassen der Großchancen rächen könnte.

Viernheim konnte aber den Ausgleich erzielen, mit ausgeglichenem Spielstand ging es in die letzten fünf Minuten (22:22). Jetzt endlich war der TSV Amicitia auch souverän im Abschluss. Die Tore von Sauer (2), Oswald und Mehl zum 22:26 entschieden schließlich die Partie zugunsten der Südhessen. Die zwei Treffer der HSG in der Schlussminute waren dann nicht mehr als Ergebniskosmetik.

TSV Amicitia: Marius Walter; Sven Walther 1, Jan Willner 3, Hossameldin Hassanien 2, Justus Mehl 6, Dominic Sauer 2, Robin Helbig, Philipp Oswald 2, Björn Van Marwick 3, Marcel Deege, Ernst Mantek 2, Fabian Medler 1, Marcel König 4/2. su