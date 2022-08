Schwacher Saisonstart

Viernheim. In der Landesliga Rhein-Neckar herrscht ein anderer Wind. Das bekamen die Fußballer des Aufsteigers TSV Amicitia Viernheim schon am ersten Spieltag zu spüren, als man das Heimspiel gegen DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal verdient mit 2:4 verlor. Die Hausherren waren gerade vor der Pause nicht ebenbürtig, lagen zwischenzeitlich mit 0:3 in Rückstand. Fast wäre doch noch der Ausgleich geglückt, im Endspurt fehlte dann aber die Kraft.

Das Team der Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres musste auf fast alle Innenverteidiger verzichten. Weil mit Träger, Bauer, Diemer und Helbig vier Defensivkräfte nicht zur Verfügung standen und Lammer auf der Reservebank saß, bildeten Marschlich und Jason Linhoff das Abwehrzentrum. Neuzugang Sebastian Scheidel war wegen einer fehlenden Freigabe seines bisherigen Vereins noch nicht spielberechtigt. Dafür stand mit Brendon Wiley ein bekanntes Gesicht im Aufgebot, der Torjäger der vergangenen Vorrunde war wenige Tage zuvor verpflichtet worden.

Trainer Patrick war als Spieler gefordert. © Berno Nix

Beide Teams begannen die Partie nervös, was sich in zahlreichen Fehlpässen widerspiegelte. Trotzdem hätten die Südhessen in Führung gehen können (7.), als Philipp Haas ein Missverständnis der Gästedeckung nicht nutzen konnte, der Heber ging am Tor vorbei. Auf der Gegenseite hatte Foshag das 0:1 auf dem Fuß (8.).

Mit zunehmender Spieldauer kam Ziegelhausen-Peterstal besser ins Spiel und markierte durch Yves Hilger die Führung (20.). Niklas Roesch verpasste den Ausgleich, als er freistehend zehn Meter vor dem Tor das Leder vorbei schob. Innerhalb weniger Sekunden fiel dann die Vorentscheidung. Nach einem Ballverlust von Marschlich markierte Nikolai Graumann das 0:2 (41.). Eine Minute später dann schon das 0:3 und erneut musste Graumann keine nennenswerte Gegenwehr überwinden. Mit dem Pausenpfiff glückte Erik Anhölcher der Anschlusstreffer.

Die Südhessen kamen deutlich bissiger aus der Kabine. Sebastian Heinrich hatte auch gleich das 2:3 auf dem Fuß, ließ sich mit dem Abschluss aber zu viel Zeit. Ein Manko, dass man noch aus der Vorsaison kennt, als die Verantwortung vor dem Tor an einen Mitspieler weitergegeben wurde. Pech hatte Daniel Herbel, dessen Schuss am Lattenkreuz landete.

Als Anhölcher im Strafraum gefoult wurde, durfte sich Kapitän Laurenz Baaß das Spielgerät auf den Elfmeterpunkt legen und zum 2:3 sicher verwandeln. Zum Ausgleich reichte es trotz aller Bemühungen aber nicht mehr. Twardon ließ mit dem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung in der 90. Minute Ziegelhausen-Peterstal jubeln. JR