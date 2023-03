Osterhasen auf der Spur

Endlich wieder draußen sein, die ersten Sonnenstrahlen genießen und sich des Frühlings erfreuen: Ostern ist die beste Zeit für einen Kurzurlaub inklusive Eiersuche. Zwischen Nordsee und Alpen gibt es jede Menge traditionelle Bräuche und ausgefallene Osterideen zu entdecken – vom Osterbrunnen im oberbayerischen Bad Reichenhall bis zum traditionellen Eierpicken an der Deutschen Weinstraße. Wir haben die zehn schönsten „Ostereier“ quer durch Deutschland ausgesucht.

Usedom: Sagenhaftes Osterspektakel

Eine alte Sage berichtet von einer Stadt, die vor Tausenden von Jahren wegen ihres frevelhaften Umgangs mit Reichtum und Lastern im Meer versank. Sie ist verflucht, sich einmal im Jahr einem unschuldigen Kind, das sie mit einem Geldstück erlösen könnte, zu zeigen. Im Meer vor dem kleinen Ort Koserow auf der Insel Usedom soll die Stadt Vineta gelegen haben, das weisen alte Seekarten und über 1000 Jahre alte Chroniken aus.

Jedes Jahr am Ostersonntag erzählen rund 50 Schauspieler – Schüler der Theaterakademie Vorpommern und Laiendarsteller – auf der improvisierten Bühne am Strand von Zinnowitz die Geschichte der versunkenen Stadt, die vor einem armen Schäferjungen aus dem Meer wieder aufsteigt. Zum Schluss der Open-Air-Theatershow steigen Tauben in den Himmel und das Osterfeuer wird entzündet. Osterzauber vom 8. bis 11. April mit Vineta-Spektakel und Osterfeuer, Eintritt frei. www.usedom.de

Oster-Schnitzeljagd auf Pellworm

Schaf Pelle und der Osterhase haben es sich nicht nehmen lassen, ein paar Ostereier auf der Nordseeinsel Pellworm zu verstecken. In einer Schatzsuche über die Insel sind elf Ostereier mit Fragen verborgen, deren Antworten man in ein Kreuzworträtsel einträgt. Wer das Lösungswort gefunden hat, der bekommt eine kleine Überraschung in den Osterbeutel. Zur großen Ostereiersuche lädt dann am Ostersonntag die traditionelle Osterwiese am Kaydeich 15. 10 000 Eier hat der Osterhase im Stroh auf der Osterwiese versteckt, außerdem gibt es zahme Osterlämmchen zu bestaunen. Stimmungsvoll ist dann der Moment, wenn Ostersonntag am Leuchtturm das Osterfeuer entzündet und bei Grillwürsten und gemeinsam am Feuer gefeiert wird. www.pellworm.de

Ritter-Spektakel in Berlin-Spandau

Die Zitadelle Spandau ist eine der bedeutenden und besterhaltenen Festungen der Hochrenaissance in Europa und wurde Ende des 16. Jahrhunderts errichtet. In der sehr gut erhaltenen Backstein-Anlage am Ufer der Havel geht es beim Oster-Ritter-Fest, dem Mittelalter-Spektakulum mit historischem Markt und Ritterlagern, sehr mittelalterlich zu. Geboten werden Ritterturniere zu Pferde und am Boden, Helmschlagen, Saustechen, Rolandreiten, Lanzengefechte und Sarazenenreiten. Höhepunkte sind Ritte durchs Feuer am Tag und eine Nachtfeuershow. 2023 geht das beliebte Spektakel vom 8. bis 10. April in seine 16. Runde. www.zitadelle-spandau.de

Traditionelle Osterfeuer im Oberharz

Im Harz steht die Tradition des Osterfeuers vornan. Gerade im Oberharz in Orten wie Braunlage, Bad Sachsa, Blankenburg und St. Andreasberg werden kunstvoll Meiler aufgeschichtet und dann am Ostersamstag bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Zuerst ziehen dichte Rauchschwaden über die Hänge und durch die Täler, dann brechen die Flammen durch die geschichteten Fichtenzweige. Zudem sorgen Fackelschwinger mit ihren Feuerkreisen für eine besondere Atmosphäre. Zur Tradition gehört auch das Schwarzmachen: Mit von Ruß geschwärzten Händen werden Gästen die Gesichter schwarz gefärbt – das soll Glück bringen. www.harzinfo.de

Eierpicken an Deutscher Weinstraße

„Ganzes!“ Mit diesem, einem Trompetenstoß gleichenden Ausruf eröffnen zu den Klängen der Stadtkapelle Lambrecht in der Pfalz am Ostermontag um 7 Uhr zwei Frühaufsteher das traditionelle Eierpicken. Der eine hält ein hart gekochtes Ei in der hohlen Hand, die Spitze nach vorn. Und der Zweite stößt mit einem anderen Ei zu. Knack, die Schale springt. Dann das Ganze noch einmal von der anderen Seite.

Erst wenn das Ei an beiden Enden eingedrückt ist, wechselt es seinen Besitzer. Dann suchen beide Kontrahenten mit einem lauten „Spitz“ und einem deftigen „Arsch“ neue Partner. Seit Generationen wird am „Pickplatz“, Ecke Wallonen- und Karl-Marx-Straße, „gepickt“ und ausgelassen gefeiert. www.lambrecht-pfalz.de; www.rlp-info.de

Wachsbatikeier auf dem Erfurtshäuser Ostereiermarkt

Eine mehr als 200 Jahre alte Tradition wird in den hessischen Gemeinden Erfurtshausen und Mardorf lebendig gehalten: die oberhessische Wachsbatikmalerei. Heute noch gibt es dort junge Eiermalerinnen, die in der typischen einfarbigen Wachsbatik Ostereier herstellen und sie mit Sprüchen in altdeutscher Schrift in filigraner Handarbeit verzieren. Das ganze Jahr über fiebern sie dem Höhepunkt ihrer Arbeit entgegen, dem Erfurtshäuser Ostereiermarkt, auf dem sie ihre individuellen Kunstwerke dann stolz präsentieren dürfen. Er findet nach dreijähriger Corona-Zwangspause traditionell am Palmsonntag-Wochenende vom 31. März bis 2. April statt. www.erfurtshaeuser-ostereiermarkt.de

Ostereier-Weitwurf in Horhausen

Eine sportliche Form des österlichen Wettstreits ist der Ostereier-Weitwurf-Wettbewerb, wie er am Ostersonntag unter anderem in Horhausen im Westerwald abgehalten wird. Und das bereits zum 35. Mal. Auf der Wiese vor dem Feuerwehrhaus versuchen Jung und Alt, ein bemaltes Osterei so weit wie möglich zu werfen. Zwar sind die Eier hart gekocht, die größte Herausforderung ist aber dennoch, dass sie bei der Landung nicht zerbrechen dürfen. Bisher liegt der „Wiesenrekord“ in Hornhausen bei stolzen 73 Metern. Ehrgeizige Gäste sollten also unbedingt schon im Vorfeld üben. www.horhausen.de

Osterreiten in der Oberlausitz

Die Oberlausitz im Osten von Sachsen ist ein wahrer Schatzkasten lebendigen Osterbrauchtums. Deutschlandweit gibt es wohl keinen zweiten Landstrich, der so reich an Sitten zur Osterzeit ist wie diese Region. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet das Osterreiten am Ostersonntag.

Mehr als 50 festlich geschmückte Reiter in Frack und Zylinder tragen die Osterbotschaft weit ins Bautzener Land hinaus. Auf ihrer Prozession in die Nachbargemeinde Radibor und auf dem Rückweg singen und beten die Osterreiter in sorbischer Sprache von der Auferstehung Christi. Der etwa 450 Pferde umfassende Wittichenauer Prozessionszug setzt sich aus sorbisch- und deutschsprachigen Reitern zusammen. www.ostern-bautzen.de

Osterbrunnen von Bad Reichenhall

Jedes ungerade Jahr können Besucher den Osterbrunnen in Bad Reichenhall bewundern. Dazu wird in der oberbayerischen Altstadt der Brunnen des heiligen Florian, kurz Floriani-Brunnen, ganz besonders herausgeputzt. Zahlreiche freiwillige Helfer dekorieren den Brunnen mit Girlanden, Frischblumen und natürlich mit Tausenden handbemalten Eiern. Wie eine Erntekrone stülpt sich das liebevoll gestaltete Kunstwerk dann über den Brunnen, eingerahmt von malerischen, giebelständigen Häusern und der freien Sicht zum Predigtstuhl.

Aber was wäre Ostern ohne Eiersuche? Süße Schoko-Eier sind am Ostersamstag für die Kleinen im Ortenaupark versteckt, die Größeren gehen auf die Jagd nach den goldenen Ostereiern, die der Osterhase in den Schaufenstern der Geschäfte versteckt hat. Einfach zählen, Zahl auf Karte eintragen und an der Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es eine Wellness-Auszeit. Termin Osterbrunnen: 24. März bis 16. April. www.bad-reichenhall.de

Ostereier im Schnee im Allgäu

Wer seine Ostereier im Schnee suchen möchte, wird in Oberstdorf fündig. Während der 16. Oberstdorfer Osterspiele vom 1. bis 16. April gibt es ein buntes Hasenprogramm für Familien mit Kindern und Jugendlichen. Frei nach dem Motto „Der Hase ist los!“ gibt es Kinotage, Töpfern, Korbflechten, Osternestsuchen und einen Kindertag am Nebelhorn, Heubasteln und Kinderkochen. Mama und Papa können in der Frühlingssonne im Tal wandern oder eben noch mal die Ski anschnallen und über die schneesicheren Pisten der Zweiländerskiregion Oberstdorf/Kleinwalsertal gleiten. www.oberstdorf.de