Zwei Derbys zum Auftakt im bfv-Pokal

Karlsruhe. Rüdiger Heiß, Vizepräsident des Badischen Fußball-Verbands (bfv), und Andreas Grüninger vom Pokalpartner Rothaus haben die ersten Begegnungen im bfv-Pokal 2022/23 ausgelost. Somit steht der Fahrplan der ersten vier Runden. Los geht’s am 23./24. Juli.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt gehen 119 Teams von der Kreisklasse A bis zur 3. Liga an den Start. In der 1. Runde mit 58 Begegnungen befinden sich die Mannschaften von der Oberliga bis zur Kreisklasse A im Wettbewerb. Vorjahresfinalist FC Türkspor Mannheim erhält ein Freilos. Gespielt wird innerhalb der drei Regionen Odenwald, Rhein-Neckar und Mittelbaden. Dabei ergaben sich spannende Konstellationen: Verbandsligist SV Langensteinbach empfängt den frisch in die Oberliga aufgestiegenen ATSV Mutschelbach im Nachbarschaftsderby. Der FV Lauda und Gegner Türkspor Mosbach boten sich zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufstieg in die Verbandsliga, was die Mosbacher gewannen. Verbandsligist VfR Mannheim muss zum TSV Steinsfurt. Liga-Konkurrent VfL Kurpfalz Neckarau tritt bei der SG Horrenberg an. Die SpVgg Wallstadt empfängt Eppingen, zudem kommt es zu den Derbys TSV Neckarau gegen FK Srbija Mannheim und SKV Sandhofen gegen TSV Amicitia Viernheim.

SVW erst in der 3. Runde dabei

Runde zwei wird am 30./31. Juli gespielt. Erst in der dritten Runde mit 16 Begegnungen greifen Drittligist SV Waldhof Mannheim und Oberligist FC-Astoria Walldorf in den Wettbewerb ein. Spieltermine sind am 6./7. August.

Das Achtelfinale ist standardmäßig für 13./14. August vorgesehen. Ab dem Achtelfinale sind allerdings mehrere Termine eingeplant, um auf die einzelnen Spielklassen der teilnehmenden Mannschaften reagieren zu können. Ab dem Viertelfinale wird dann wieder komplett neu ausgelost. red